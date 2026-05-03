Iran, greggio in calo e petroliera sfugge al blocco Usa Teheran riduce la produzione mentre una maxi cisterna evade i controlli

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua a svilupparsi su più fronti, tra operazioni militari, pressione economica e tentativi diplomatici. Nelle ultime ore, nuovi segnali arrivano dal settore energetico, considerato uno dei nodi centrali del conflitto. Secondo fonti internazionali, Teheran avrebbe iniziato a ridurre la produzione di greggio, una mossa che riflette le difficoltà legate alle sanzioni e alle restrizioni sul traffico marittimo. Il controllo dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il petrolio mondiale, resta uno dei punti più sensibili della crisi.

La petroliera che sfugge al blocco

In questo contesto, ha attirato particolare attenzione il caso di una superpetroliera iraniana riuscita a eludere il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La nave, con quasi due milioni di barili a bordo, è stata individuata nei giorni scorsi tra lo Sri Lanka e l’Indonesia, diretta verso l’area di Sumatra. L’episodio evidenzia le difficoltà nel rendere pienamente efficace il sistema di controllo marittimo e dimostra come Teheran continui a cercare canali alternativi per mantenere attive le esportazioni di petrolio. Parallelamente, altri Paesi della regione subiscono gli effetti indiretti della crisi. Il Kuwait, per esempio, ha registrato ad aprile un blocco totale delle esportazioni, evento senza precedenti dalla fine della Guerra del Golfo.

Diplomazia in stallo e nuove proposte

Sul piano politico, l’Iran avrebbe avanzato una proposta per arrivare a una cessazione delle ostilità nel giro di un mese. Il piano includerebbe negoziati immediati per riaprire lo Stretto di Hormuz, revocare il blocco navale e porre fine ai combattimenti su più fronti, inclusi Libano e Gaza. La risposta di Donald Trump resta prudente, con forti dubbi sulla possibilità di accettare le condizioni iraniane. Nel frattempo, anche i canali diplomatici indiretti risultano rallentati, con incontri internazionali rinviati e trattative ferme. Nel quadro globale si inserisce anche la posizione della Cina, che ha deciso di bloccare l’applicazione delle sanzioni statunitensi contro alcune aziende coinvolte nel commercio di petrolio iraniano, aumentando ulteriormente la tensione tra le grandi potenze.

Escalation militare e rischio allargamento

Sul terreno, la situazione resta instabile. Israele continua le operazioni nel sud del Libano, ordinando evacuazioni in diversi villaggi e colpendo obiettivi legati a Hezbollah, mentre il fragile cessate il fuoco appare sempre più a rischio. La guerra, iniziata con gli attacchi del 28 febbraio, ha già avuto conseguenze profonde sugli equilibri regionali, coinvolgendo attori statali e gruppi armati. Il rischio di un allargamento del conflitto resta concreto, soprattutto in assenza di progressi diplomatici. Il controllo delle rotte energetiche, la tenuta delle alleanze e la pressione economica continuano a intrecciarsi in una crisi che appare lontana da una soluzione rapida.