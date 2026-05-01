Terremoto 6,1 al largo di Taiwan, scossa avvertita a Taipei Epicentro in mare a nord-est dell’isola, allerta sui telefoni

Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito il nord-est di Taiwan nella serata del 1° maggio, alle 20:39 ora locale. La scossa è stata avvertita distintamente anche nella capitale Taipei e in numerose altre aree dell’isola. Secondo l’Amministrazione meteorologica centrale, l’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 38,7 chilometri a nord-est della contea di Yilan, a una profondità di 98,3 chilometri.

ASllerta e diffusione della scossa

Il terremoto è stato percepito in gran parte del territorio, in particolare nelle regioni settentrionali. I residenti hanno ricevuto un messaggio di allerta direttamente sui telefoni cellulari, sistema ormai consolidato sull’isola per la gestione delle emergenze sismiche. L’intensità ha raggiunto il livello 4 nella contea di Yilan e in alcune aree delle contee di Hsinchu, Nantou e Hualien. Un livello 3 è stato registrato a Taipei e nelle principali città del nord e del centro.

Nessun danno grave segnalato

Al momento non risultano segnalazioni immediate di vittime o danni gravi, ma le autorità restano in stato di allerta per eventuali repliche o conseguenze strutturali. Taiwan si trova lungo la cintura di fuoco del Pacifico, una delle zone sismicamente più attive del pianeta, ed è frequentemente colpita da terremoti anche di forte intensità.

Monitoraggio e prevenzione

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione a mantenere la calma e seguire le indicazioni di sicurezza. Il sistema di allerta precoce ha funzionato regolarmente, confermando l’alto livello di preparazione dell’isola di fronte ai rischi naturali.