Suora francese aggredita a Gerusalemme: arrestato un uomo Violenza in pieno giorno sul Monte Sion, fermato un sospetto

Una suora francese di 48 anni è stata aggredita in pieno giorno nei pressi della Tomba di Re Davide, nell’area del Monte Sion, a Gerusalemme. L’episodio, avvenuto negli ultimi giorni, ha suscitato forte preoccupazione tra le autorità locali e la comunità religiosa internazionale. La donna, impegnata come ricercatrice presso la Scuola francese di ricerca biblica e archeologica, è stata rincorsa lungo la strada da un uomo che l’ha prima spinta a terra e poi colpita con calci. L’aggressione è avvenuta in una zona frequentata da pellegrini e turisti, rendendo ancora più grave la dinamica dei fatti.

l’aggressione in strada

Secondo quanto ricostruito, l’attacco è stato improvviso e violento. La religiosa non avrebbe avuto il tempo di difendersi. Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena, contribuendo a far scattare l’intervento delle forze dell’ordine. La vittima ha riportato contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Resta tuttavia sotto osservazione per le conseguenze dell’aggressione.

il fermo del sospetto

La Polizia israeliana ha annunciato il fermo di un uomo di 36 anni, ritenuto il principale sospettato dell’attacco. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, senza escludere la pista dell’odio religioso. In una nota ufficiale, le autorità hanno sottolineato che ogni atto di violenza «motivato da potenziali intenti razzisti e diretto contro membri del clero» viene considerato con «estrema serietà».

tensione e sicurezza nei luoghi sacri

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree sensibili di Gerusalemme, dove convivono comunità religiose diverse e dove la tensione resta spesso elevata. Le istituzioni locali stanno rafforzando i controlli nelle zone più frequentate, mentre cresce la richiesta di maggiore tutela per religiosi e pellegrini.