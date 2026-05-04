Hormuz, Trump lancia "Project Freedom". Iran minaccia attacchi Tensione nel Golfo: Usa vogliono liberare le rotte marittime

La crisi nello Stretto di Hormuz entra in una fase critica. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio di “Project Freedom”, un’iniziativa militare e logistica con l’obiettivo dichiarato di garantire la libertà di navigazione in uno dei passaggi più strategici del mondo.

Project Freedom, la mossa americana

Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, il piano parte oggi e prevede il dispiegamento di risorse per accompagnare e proteggere le navi commerciali. “Si tratta di un gesto umanitario”, ha affermato Donald Trump, sottolineando la necessità di evitare blocchi o minacce al traffico internazionale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta infatti un punto nevralgico per il trasporto di petrolio e gas, con una quota significativa dell’energia mondiale che transita ogni giorno attraverso questo corridoio marittimo.

La risposta dell’Iran

Durissima la replica di Teheran. Il comandante del quartier generale centrale iraniano di Hazrat Khatam al-Anbiya ha dichiarato, attraverso l’agenzia Tasnim, che qualsiasi presenza militare straniera sarà considerata ostile. “Qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare nello Stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco”, ha affermato il comandante, alzando ulteriormente il livello dello scontro.

Rischio escalation nel Golfo

La contrapposizione tra Washington e Teheran riporta alta la tensione nel Golfo Persico. Il rischio è quello di un’escalation militare in un’area già segnata da anni di instabilità. Gli osservatori internazionali seguono con attenzione gli sviluppi, mentre i mercati energetici restano sensibili a ogni possibile interruzione delle rotte marittime.

Le implicazioni globali

Un eventuale confronto diretto nello Stretto di Hormuz avrebbe conseguenze immediate sui prezzi dell’energia e sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. La comunità internazionale guarda con preoccupazione a una crisi che potrebbe allargarsi rapidamente.