Africani al fronte, la trappola russa Promesse di lavoro, contratti militari e poche tutele per i giovani reclutati

La guerra in Ucraina non si combatte soltanto lungo le linee fangose del Donbass o nei villaggi contesi della regione di Kharkiv. Si prepara anche molto lontano dal fronte, nei quartieri popolari di Nairobi, nei circuiti delle agenzie di collocamento, nei messaggi sui social che promettono stipendi impossibili per chi non trova un lavoro stabile.

La vicenda di Vincent Awiti, giovane keniota partito con la prospettiva di un impiego civile in Russia e finito invece in uniforme, racconta il punto di collisione tra due crisi. Da una parte c’è l’esercito russo, alla ricerca continua di uomini per sostenere una guerra lunga e logorante. Dall’altra c’è una generazione africana cresciuta in economie che avanzano, ma non abbastanza da assorbire milioni di giovani in cerca di salario, dignità e futuro.

La promessa di un lavoro

Il meccanismo è spesso lo stesso. Un intermediario offre un lavoro ben pagato, il viaggio viene presentato come un’occasione rara, la destinazione è la Russia. Una volta arrivati, molti raccontano di essersi trovati davanti a documenti in lingua russa, pressioni, contratti militari e addestramenti lampo. Nel giro di pochi giorni, chi pensava di fare il commesso, l’elettricista o il lavoratore generico può ritrovarsi assegnato a un reparto e mandato verso la linea del fuoco.

Secondo informazioni emerse in Kenya, oltre mille cittadini kenioti sarebbero stati reclutati o avvicinati per combattere con le forze russe. Le autorità di Nairobi hanno parlato di reti criminali, agenzie compiacenti e promesse di stipendi molto superiori a quelli accessibili sul mercato locale. Mosca, da parte sua, sostiene che gli stranieri arruolati lo facciano su base volontaria.

Il bisogno come leva

La vulnerabilità non nasce nel momento della partenza. Nasce prima, nella distanza tra crescita economica e lavoro reale. L’Africa subsahariana è una delle aree più giovani del pianeta e ogni anno milioni di persone entrano nel mercato del lavoro. Le economie crescono, ma troppo spesso producono impieghi informali, intermittenti, malpagati. Per un giovane senza prospettive, un contratto all’estero può sembrare la svolta. Per una famiglia, può rappresentare la speranza di rimesse regolari. È dentro questa frattura che si inseriscono i reclutatori: usano il linguaggio dell’opportunità, non quello della guerra. Parlano di salario, documenti, cittadinanza, bonus. Solo dopo emerge il prezzo.

La diplomazia rincorre i fatti

La pressione politica è aumentata. Il ministro degli Esteri keniota Musalia Mudavadi ha incontrato a Mosca il collega russo Sergey Lavrov e ha annunciato un’intesa per fermare l’arruolamento di cittadini kenioti nelle forze russe. Anche il Sudafrica è intervenuto dopo le richieste d’aiuto di 17 suoi cittadini finiti nelle zone di combattimento, con il presidente Cyril Ramaphosa impegnato direttamente nei contatti con Vladimir Putin. Il problema, però, non si esaurisce con un accordo diplomatico. Restano da individuare gli intermediari, verificare le complicità, assistere i cittadini già partiti e proteggere chi continua a cercare lavoro all’estero. Nei Paesi dove l’emigrazione lavorativa è diventata parte della strategia economica, il confine tra opportunità legale e sfruttamento può diventare pericolosamente sottile.

Una guerra che arriva lontano

La storia dei giovani africani finiti in Ucraina mostra come la guerra russa non consumi soltanto munizioni e territorio. Consuma anche fragilità sociali lontane migliaia di chilometri. La mancanza di lavoro, l’assenza di controlli efficaci e il potere dei reclutatori digitali trasformano la necessità in una forma di coercizione. Per chi torna, come Awiti, resta il trauma. Per chi parte, resta il rischio di scoprire troppo tardi che il lavoro promesso era una copertura. E per i governi africani resta una domanda politica non più rinviabile: come proteggere i propri cittadini quando la ricerca di un salario può diventare il primo passo verso una trincea.