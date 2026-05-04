Auto piomba su soccorritori di feriti in un incidente: otto morti India, un’auto piomba sui passanti dopo uno scontro tra mot

La solidarietà di chi si era fermato lungo la strada per prestare aiuto si è trasformata in una strage. Nella zona di Ambedkar Nagar, nello Uttar Pradesh, otto persone sono morte dopo essere state travolte da un’auto sopraggiunta ad alta velocità mentre soccorrevano i feriti di un precedente incidente tra due motociclette. Il fatto è avvenuto vicino al villaggio di Ashrafpur Bhua, lungo la strada Jalalpur-Akbarpur, intorno alle 23.30 di domenica, secondo quanto riferito dalla polizia locale e riportato da Pti.

La doppia tragedia sulla carreggiata

La prima collisione aveva coinvolto due moto e aveva lasciato a terra due persone ferite. Alcuni residenti e passanti si sono radunati per prestare soccorso e organizzare il trasferimento dei feriti in ospedale. In quei minuti, secondo la ricostruzione dell’Additional Superintendent of Police Tejvir Singh, un’auto è arrivata a forte velocità e ha investito il gruppo, provocando morti e feriti in pochi istanti.

Sei persone sono state dichiarate morte all’arrivo al centro sanitario di comunità. Altre due, trasferite in condizioni critiche prima all’ospedale distrettuale e poi in una struttura di Tanda, sono decedute durante le cure, facendo salire il bilancio ad almeno otto vittime.

Il conducente in fuga

Dopo l’impatto, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le ricerche per identificarlo e arrestarlo, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità. Tra le vittime identificate dai media indiani figurano Kaifi, Uttam Kumar, Aditya Kumar, Lalchand, Raju Gupta e Chhotu; per altre persone, l’identificazione risulta ancora in corso secondo le prime ricostruzioni diffuse.

Il nodo della sicurezza stradale

La vicenda riapre il tema della sicurezza sulle strade secondarie e distrettuali dell’India settentrionale, dove la presenza di persone attorno a un incidente può trasformare un primo sinistro in una tragedia ancora più grave. In questo caso, il gesto spontaneo di soccorrere due motociclisti feriti ha esposto i presenti al rischio di un nuovo impatto, in un tratto stradale che, secondo la ricostruzione della polizia, non era ancora stato messo in sicurezza.