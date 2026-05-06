Trump e l’Iran, la pressione che non piega Teheran La crisi di Hormuz mostra i limiti della strategia americana

La crisi nello Stretto di Hormuz sta mostrando il limite principale della strategia di Donald Trump verso l’Iran: l’idea che basti aumentare la pressione economica o militare per costringere Teheran alla resa. È una scommessa che finora non ha prodotto il risultato atteso e che rischia di trasformare il confronto in una prova di logoramento, terreno sul quale la Repubblica islamica ritiene di avere più margini di resistenza.

Dopo le minacce, il blocco delle navi e il tentativo di scortare i mercantili bloccati nello stretto, la Casa Bianca ha sospeso Project Freedom, l’operazione annunciata per riaprire un corridoio di uscita alle imbarcazioni. Trump ha giustificato lo stop parlando di progressi verso un’intesa con l’Iran, ma ha precisato che il blocco resta in vigore. La sospensione, arrivata dopo un solo giorno, conferma l’incertezza di una linea che alterna coercizione e aperture diplomatiche.

La scommessa del tempo

Il punto debole del calcolo americano è la convinzione che l’Iran non possa reggere a lungo l’impatto del blocco. Secondo questa lettura, l’impossibilità di esportare petrolio costringerebbe Teheran a fermare la produzione, con danni alle infrastrutture e conseguenze economiche insostenibili. Ma gli analisti citati nel dibattito internazionale invitano alla prudenza: l’Iran ha già dimostrato, negli anni delle sanzioni, di saper ridurre la produzione, ricorrere a stoccaggi alternativi e sopportare costi molto elevati pur di non apparire politicamente piegato.

Qui si misura la distanza tra due logiche. Trump ragiona sulla pressione immediata, sul prezzo della benzina, sull’effetto politico interno e sulla necessità di rivendicare un successo. La Repubblica islamica ragiona invece sulla sopravvivenza del regime, sulla capacità di assorbire sofferenza economica e sulla possibilità di resistere più a lungo della pazienza americana.

Il regime non decide solo con l’economia

L’errore di fondo è immaginare l’Iran come un attore che risponde automaticamente al danno economico. La storia recente racconta altro. La Repubblica islamica ha sopportato sanzioni, isolamento, inflazione, proteste interne e pressioni militari senza trasformare quel peso in una resa politica. In un sistema autoritario, il costo sociale della crisi non si traduce necessariamente in un vincolo immediato per il potere.

Per questo la pressione può colpire l’economia iraniana senza modificare davvero le scelte del gruppo dirigente. Anzi, in alcuni passaggi può rafforzare la narrativa dell’assedio esterno, rendendo più difficile per Teheran accettare un compromesso che appaia come una capitolazione davanti agli Stati Uniti.

La vittoria rapida che non arriva

La Casa Bianca continua a sostenere che la guerra sia sostanzialmente finita, mentre il quadro operativo nello stretto resta fragile. Fonti internazionali hanno riferito che il traffico navale resta limitato e che le tensioni non sono cessate, nonostante le dichiarazioni americane su una possibile svolta diplomatica. Anche Marco Rubio, segretario di Stato, ha parlato di chiusura delle operazioni di combattimento, ma la realtà sul terreno appare più ambigua.

È proprio questa ambiguità a pesare sulla strategia di Trump. Ogni nuova mossa viene presentata come il passaggio decisivo: prima le minacce, poi il blocco, quindi il piano per liberare le navi. Ma quando lo strumento non produce la svolta, la Casa Bianca è costretta a cercarne un altro. Il risultato è una sequenza di accelerazioni e frenate che può indebolire la credibilità americana più di quanto indebolisca la determinazione iraniana.

Hormuz come trappola politica

Lo Stretto di Hormuz è molto più di un passaggio marittimo. È un punto di pressione globale, perché da lì transita una parte decisiva dei flussi energetici mondiali. Ogni tensione nell’area produce effetti sui prezzi, sulle catene commerciali e sulla percezione di sicurezza dei mercati. Per l’Iran, questa centralità è una leva. Per Trump, è anche un rischio: più la crisi dura, più il costo economico può ricadere sugli elettori americani.

La partita, dunque, non si gioca soltanto tra navi, droni e missili. Si gioca sulla capacità di resistere politicamente al costo della crisi. Teheran punta a dimostrare che non cederà sotto minaccia. Washington deve dimostrare di poter controllare l’escalation senza restarne prigioniera. In mezzo resta la diplomazia, evocata ma ancora fragile, mentre lo stretto continua a essere il luogo in cui si misura la distanza tra la forza proclamata e i risultati ottenuti.