Gaza, nuovi raid israeliani: almeno cinque morti nelle ultime 24 ore Il Ministero della Salute locale denuncia vittime e soccorsi bloccati

La situazione nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. Secondo il Ministero della Salute locale, almeno cinque persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa dei raid israeliani, mentre altre otto sarebbero rimaste ferite durante gli attacchi.

Le autorità sanitarie della Striscia riferiscono inoltre che una sesta persona è deceduta per le ferite riportate in bombardamenti precedenti, aggravando ulteriormente un bilancio umano che continua a crescere giorno dopo giorno.

Soccorsi ostacolati dai combattimenti

Secondo quanto comunicato dal ministero, diverse vittime si troverebbero ancora sotto le macerie degli edifici distrutti oppure lungo le strade delle aree colpite.

La situazione sul terreno renderebbe estremamente difficile l’intervento dei soccorritori. Ambulanze e squadre della Protezione Civile non riuscirebbero infatti a raggiungere numerose zone a causa dell’intensità dei combattimenti, dei bombardamenti in corso e dei gravi danni subiti dalle infrastrutture.

Una condizione che continua ad aggravare l’emergenza umanitaria nella Striscia, dove ospedali, reti stradali e servizi essenziali operano ormai da mesi in condizioni estremamente critiche.

Il bilancio dopo il cessate il fuoco

Le autorità di Gaza sostengono che, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco e dell’accordo per il rilascio degli ostaggi dell’11 ottobre, sarebbero almeno 904 le persone morte e 2.713 quelle ferite nella Striscia.

Il ministero aggiunge inoltre che nelle ultime settimane sarebbero stati recuperati i resti di 777 persone rimaste sotto gli edifici distrutti durante le fasi precedenti del conflitto.

Numeri che continuano ad alimentare tensioni internazionali e richieste di nuove iniziative diplomatiche per fermare le ostilità nella regione.

La pressione internazionale

Il conflitto tra Israele e Hamas resta al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale. Nelle ultime settimane diversi governi occidentali e organizzazioni umanitarie hanno chiesto un rafforzamento delle tregue temporanee e un ampliamento immediato degli aiuti destinati alla popolazione civile.

Sul piano politico, però, il quadro resta estremamente fragile. I negoziati per una stabilizzazione duratura continuano a scontrarsi con le tensioni militari sul terreno e con la difficoltà di garantire corridoi umanitari sicuri.

Nel frattempo la popolazione civile di Gaza continua a vivere tra bombardamenti, carenza di medicinali e distruzione diffusa.