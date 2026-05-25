Iran, tensione sui negoziati: Rubio alza il tono con Teheran Washington insiste sull’accordo, ma minaccia nuove mosse contro l’Iran

La crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele entra in una fase ancora più delicata. Dopo giorni di tensioni militari e diplomatiche, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un messaggio durissimo a Teheran, sostenendo che un accordo potrebbe essere raggiunto «anche oggi stesso» se la Repubblica islamica accettasse condizioni considerate compatibili con la sicurezza israeliana.

Il tono dell’amministrazione americana resta però apertamente minaccioso. Rubio ha precisato che il presidente Donald Trump non avrebbe intenzione di accettare compromessi al ribasso e che, in assenza di un’intesa, Washington sarebbe pronta a «risolvere la questione in altro modo».

Parole che aumentano la pressione su un negoziato già fragile e che arrivano mentre il governo iraniano continua a mostrare forte scetticismo verso le reali intenzioni americane.

Teheran frena: «Restano divergenze profonde»

Dal lato iraniano il clima rimane estremamente prudente. Fonti vicine ai negoziati parlano ancora di «diffidenza» reciproca e di divergenze sostanziali sui punti centrali dell’accordo.

L’Iran teme che eventuali nuove intese possano tradursi in ulteriori limitazioni strategiche senza garanzie concrete sulla fine delle sanzioni economiche e sulla sicurezza regionale. A pesare è soprattutto il ruolo di Israele, che continua a chiedere garanzie assolute contro qualsiasi sviluppo nucleare o militare iraniano.

Secondo analisti diplomatici, Teheran considera le dichiarazioni americane come parte di una strategia di pressione psicologica destinata a forzare concessioni rapide prima delle prossime settimane decisive sul piano militare e politico.

Washington alza la pressione

L’intervento di Rubio conferma la linea della Casa Bianca: mantenere aperto il canale diplomatico senza rinunciare alla minaccia della forza.

L’amministrazione Trump vuole evitare l’immagine di una guerra lunga e incontrollabile in Medio Oriente, ma allo stesso tempo non intende apparire debole davanti agli alleati regionali e al Congresso americano.

Nelle ultime ore ambienti vicini al Pentagono hanno lasciato filtrare la possibilità di nuove operazioni mirate nel caso in cui i colloqui dovessero fallire definitivamente. Sullo sfondo resta il timore di un’escalation capace di coinvolgere direttamente l’intera regione, dal Libano al Golfo Persico.

Israele osserva e prepara le prossime mosse

Il governo israeliano continua a seguire con estrema cautela gli sviluppi diplomatici. Per Benjamin Netanyahu, qualsiasi accordo dovrà impedire all’Iran di mantenere capacità strategiche considerate una minaccia esistenziale per lo Stato ebraico.

Negli ambienti della sicurezza israeliana cresce tuttavia la convinzione che la finestra per una soluzione esclusivamente diplomatica si stia restringendo rapidamente. Per questo motivo Israele continua a mantenere alta la preparazione militare e il coordinamento operativo con Washington.

La pressione internazionale aumenta anche sulle monarchie del Golfo, preoccupate dalle conseguenze economiche e strategiche di un eventuale conflitto regionale esteso.

Il petrolio scende nonostante la crisi

Nonostante il clima di forte instabilità, i mercati energetici hanno reagito con relativa freddezza. Il prezzo del petrolio è sceso nelle ultime ore, segnale che gli investitori ritengono ancora possibile una soluzione negoziale oppure escludono, almeno per ora, interruzioni immediate delle principali rotte energetiche.

Gli operatori finanziari continuano però a monitorare con attenzione lo Stretto di Hormuz, punto cruciale per il traffico mondiale di greggio e possibile epicentro di eventuali nuove tensioni militari.

Qualsiasi incidente nella zona potrebbe provocare un’immediata inversione dei mercati e riaccendere timori globali su inflazione ed energia.

Una crisi che può cambiare gli equilibri globali

La trattativa tra Washington e Teheran supera ormai il semplice dossier nucleare. In gioco ci sono gli equilibri strategici del Medio Oriente, il rapporto tra Stati Uniti e Israele e la nuova competizione geopolitica globale che coinvolge anche Russia e Cina.

Per questo motivo ogni dichiarazione pubblica assume un peso enorme. E il messaggio lanciato da Rubio sembra indicare che il tempo della diplomazia potrebbe ridursi rapidamente.