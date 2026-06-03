Droni su San Pietroburgo durante il Forum economico di Putin Kiev rivendica attacchi a Kronstadt mentre si apre lo Spief

Attacco nel giorno del Forum. La guerra tra Russia e Ucraina arriva fino a San Pietroburgo nel giorno di apertura dello Spief, il Forum economico internazionale considerato il principale evento politico ed economico organizzato dal Cremlino. Secondo le autorità russe, droni ucraini hanno colpito infrastrutture energetiche e militari nell’area della città senza provocare vittime.

Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato danni a diverse strutture mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione nelle prime ore della mattina. L’attacco arriva mentre circa 20 mila ospiti provenienti da oltre 130 Paesi partecipano alla manifestazione dove è atteso il presidente russo Vladimir Putin, previsto venerdì per il discorso principale.

Kiev rivendica il raid su Kronstadt

Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha dichiarato di aver colpito navi e infrastrutture militari nel porto di Kronstadt, nella regione di Leningrado, a pochi chilometri da San Pietroburgo. Secondo fonti ucraine, l’operazione mirava a interrompere attività logistiche e militari russe durante l’evento internazionale.

Si tratta del secondo episodio registrato nella regione nelle ultime ore. Le autorità di Kiev sostengono che gli obiettivi fossero direttamente collegati alle operazioni navali russe nel Baltico.

Escalation e pressione simbolica

L’attacco assume un forte valore simbolico perché colpisce una delle città più rappresentative della Russia proprio mentre il Cremlino cerca di mostrare solidità economica e relazioni internazionali nonostante le sanzioni occidentali. Lo Spief, negli anni precedenti alla guerra, era considerato la principale vetrina russa per attrarre investimenti stranieri.

I raid seguono una nuova ondata di bombardamenti russi contro città ucraine che, secondo le autorità di Kiev, hanno causato almeno 23 morti nelle ultime ore. L’intensificazione degli attacchi reciproci conferma una fase di forte escalation del conflitto, con operazioni sempre più profonde nei territori controllati dalle due parti.

Attesa per il discorso di Putin

L’attenzione resta ora concentrata sull’intervento di Vladimir Putin previsto al Forum economico. Il presidente russo potrebbe utilizzare il palco internazionale di San Pietroburgo per rilanciare la linea del Cremlino sulla guerra e sull’economia russa sotto pressione.

Nel frattempo, gli aeroporti dell’area nord-occidentale della Russia hanno registrato rallentamenti e temporanee limitazioni operative per motivi di sicurezza dopo l’allarme droni.