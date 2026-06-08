Prada firma la tuta che riporterà la Nasa sulla Luna Con Axiom Space svelato lo strato interno per le missioni Artemis

Tra il corpo di un astronauta e il vuoto dello Spazio ci sarà anche un capo tecnologico nato dall’incontro tra ingegneria aerospaziale e competenze tessili italiane. Axiom Space e Prada hanno presentato a New York il nuovo Liquid Cooling and Ventilation Garment, lo strato interno destinato a essere indossato sotto la tuta lunare AxEMU per le future missioni Artemis della Nasa. La presentazione si è svolta nello spazio Prada al 575 di Broadway, dove la società americana e il gruppo milanese hanno mostrato il componente pensato per proteggere gli astronauti durante le attività sulla superficie lunare.

La tecnologia sotto la tuta

Il nuovo indumento non è la parte più visibile della tuta, ma è una delle più delicate. Il sistema utilizza una rete di piccoli tubi in cui circola acqua fredda per assorbire il calore prodotto dal corpo e trasferirlo al sistema di supporto vitale della tuta. Un circuito di ventilazione porta ossigeno fresco verso il volto dell’astronauta e convoglia l’anidride carbonica espirata verso i sistemi di filtraggio. È previsto anche un raffreddamento di riserva, pensato per intervenire in caso di guasto del circuito principale.

Il contributo di Prada

Il ruolo di Prada riguarda materiali, progettazione tridimensionale, tecniche di maglieria ingegnerizzata e selezione di fibre tecniche capaci di resistere a condizioni estreme e a missioni di lunga durata. La collaborazione con Axiom Space, avviata nel 2023, punta a integrare competenze molto diverse: da un lato la progettazione di sistemi per l’esplorazione spaziale, dall’altro l’esperienza maturata dal gruppo italiano nell’abbigliamento tecnico e nelle prestazioni dei materiali.

Il ritorno americano sulla Luna

La tuta AxEMU è parte del programma con cui la Nasa vuole riportare astronauti sulla superficie lunare dopo oltre mezzo secolo. Apollo 17, nel dicembre 1972, fu l’ultima missione con esseri umani sulla Luna. Con Artemis, l’agenzia americana punta a una nuova fase di esplorazione, con attività al polo sud lunare e tecnologie pensate per permanenze più complesse rispetto all’epoca Apollo. Axiom Space presenta la tuta come un sistema commerciale avanzato, progettato per garantire mobilità, sicurezza e adattabilità a equipaggi diversi.

Dalla vela allo spazio

Per Prada, il progetto spaziale è anche l’estensione di un percorso tecnologico costruito lontano dalle passerelle. L’esperienza maturata con Luna Rossa Prada Pirelli nella Coppa America ha contribuito a consolidare competenze su materiali compositi, abbigliamento tecnico e rapporto tra design e prestazione. Ora quelle conoscenze entrano in un ambiente ancora più estremo: la tuta che dovrà accompagnare gli astronauti della Nasa nel nuovo capitolo lunare.