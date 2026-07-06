Harry e Carlo, scontro sul soggiorno a Buckingham Palace Invito prima annunciato, poi smentito: la visita a Londra diventa un caso

La visita del principe Harry nel Regno Unito si apre con un nuovo strappo pubblico tra il duca di Sussex e Buckingham Palace. Nella mattinata lo staff del principe aveva fatto sapere che Harry avrebbe soggiornato nella residenza reale durante la tappa londinese. Poche ore dopo, però, da Palazzo è arrivata la smentita: l’invito non sarebbe più valido perché la risposta sarebbe giunta troppo tardi per predisporre sicurezza, personale e accoglienza.

La versione del Palazzo

Secondo fonti vicine alla Casa reale, l’offerta di alloggio era stata avanzata da re Carlo III, ma Harry non avrebbe confermato entro i tempi indicati. La ricostruzione che filtra da Buckingham Palace sostiene che il duca avrebbe prima declinato e poi cambiato posizione quando ormai, per la macchina di Corte, non c’erano più le condizioni operative per riceverlo. Il punto non è solo logistico: nel linguaggio prudente della monarchia, anche una stanza può diventare un messaggio politico.

La replica di Harry

Dal fronte del principe arriva una lettura opposta. I portavoce di Harry sostengono che l’offerta sia stata ritirata all’ultimo momento, dopo che il duca aveva trovato soluzioni private per la propria sicurezza. La decisione viene definita deludente, anche perché il Palazzo sarebbe stato già informato della coincidenza con la sentenza attesa nella causa contro Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail.

Sicurezza e tribunali dietro lo scontro

La disputa sull’alloggio si intreccia con due nodi irrisolti. Il primo riguarda la protezione personale: da quando Harry e Meghan Markle hanno lasciato il ruolo di membri senior della famiglia reale, il duca contesta la perdita della scorta di Stato nel Regno Unito. Il secondo passa dai tribunali, con il procedimento contro l’editore del Daily Mail che rende più delicata ogni immagine di vicinanza tra il principe e il sovrano. Per la monarchia, la neutralità istituzionale di Carlo III resta un terreno sensibile.

La riconciliazione che resta lontana

La vicenda conferma quanto sia fragile ogni tentativo di disgelo. Harry arriverà a Londra senza Meghan, senza Archie e senza Lilibet, mentre il viaggio dovrebbe proseguire con appuntamenti legati alla beneficenza e agli Invictus Games. La possibilità che la famiglia lo raggiunga in una fase successiva resta sullo sfondo, ma il caso di Buckingham Palace ha già oscurato il significato pubblico della visita.

Il peso della rottura familiare

Da anni Carlo e Harry vivono una relazione segnata da accuse, silenzi e tentativi incompiuti di riavvicinamento. Il re, secondo ricostruzioni di stampa britannica, desidererebbe vedere più spesso i nipoti, ma a Corte cresce anche l’insofferenza per una crisi che ogni volta torna sulla scena pubblica. In questo nuovo episodio, più che una questione di ospitalità, pesa la difficoltà di trasformare i gesti privati in segnali credibili di pace.