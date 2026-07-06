Stupravano mogli e compagne: 57 arresti in Europa L’operazione Medusa colpisce una rete misogina attiva online

C’è una violenza che non nasce nell’ombra di un vicolo, ma dentro case considerate sicure, dentro relazioni di fiducia, dentro stanze digitali dove uomini si scambiavano istruzioni, dosi, metodi e immagini. L’operazione Medusa, coordinata da Europol con la guida delle autorità tedesche e britanniche, ha portato all’arresto di 57 persone in Europa nell’ambito di un’inchiesta sulle aggressioni sessuali facilitate dall’uso di droghe e sostanze sedative. Secondo l’agenzia europea, sono state identificate 156 persone tra vittime e presunti autori, mentre le donne messe in sicurezza sarebbero 158.

La rete nascosta nelle comunità misogine

Il cuore dell’indagine riguarda comunità online misogine nelle quali gli indagati avrebbero pianificato abusi contro mogli, compagne o partner, spesso approfittando della relazione affettiva per somministrare sostanze capaci di stordire le vittime e renderle incapaci di opporsi o ricordare. Europol definisce l’operazione senza precedenti per il tipo di reati contestati e per il coordinamento tra Paesi, con forze dell’ordine di sette Stati impegnate in un’azione comune svolta tra il 22 e il 24 giugno.

La cooperazione investigativa ha prodotto 274 nuove piste e consentito di individuare quattro ulteriori comunità online misogine. Il dato più inquietante è proprio questo: non si tratterebbe di episodi isolati, ma di ambienti strutturati, capaci di alimentare imitazione, complicità e normalizzazione della violenza sessuale. Le piattaforme digitali, secondo gli investigatori, sarebbero state usate per discutere farmaci, modalità di somministrazione e condivisione di materiale relativo agli abusi.

Il precedente Pelicot e l’allarme europeo

Il caso richiama inevitabilmente la vicenda di Gisèle Pelicot, la donna francese drogata per anni dall’ex marito e consegnata ad altri uomini mentre era incosciente. Quella storia ha mostrato all’Europa la possibilità più brutale della violenza domestica: il tradimento della fiducia più intima, trasformato in sistema. Anche per questo Medusa viene letta dagli investigatori come un salto di qualità nella risposta penale e tecnologica a una forma di abuso che può restare invisibile per molto tempo.

Nel Regno Unito, la National Crime Agency ha parlato di una rete “veramente internazionale” legata a forum e piattaforme digitali, con oltre 270 persone collegate a uno dei canali investigati e più di 210 pacchetti informativi trasmessi alle forze dell’ordine britanniche e straniere. Otto arresti sono stati eseguiti nel Paese, mentre proseguono diverse indagini parallele.

Le vittime e la difficoltà di denunciare

La natura di questi reati rende l’accertamento particolarmente complesso. In molti casi le vittime potrebbero non avere memoria chiara dell’abuso, proprio perché rese incoscienti o confuse dall’effetto delle sostanze. Per gli investigatori, la presenza di prove digitali, chat, video e scambi tra utenti diventa quindi decisiva non solo per identificare i presunti responsabili, ma anche per ricostruire violenze che le donne potrebbero non essere state in grado di riconoscere immediatamente.

L’operazione Medusa, avviata ad aprile, nasce come progetto di cooperazione stabile contro le reti online che facilitano reati sessuali sotto effetto di sostanze. L’obiettivo non è soltanto arrestare i sospettati già individuati, ma impedire che le comunità digitali diventino luoghi di reclutamento, addestramento e impunità. Le indagini restano aperte e le nuove piste emerse potrebbero portare ad altri fascicoli in diversi Paesi europei.