Ungheria, la tv pubblica si ferma e chiede scusa Dopo l’era Orbán, M1 sospende i tg: “Abbiamo mentito per anni”

La televisione pubblica ungherese si è fermata davanti ai suoi spettatori con una frase destinata a segnare il cambio di stagione politica a Budapest: “I media pubblici non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per tanti anni”. Il messaggio è apparso su fondo nero sul canale M1, principale emittente di informazione del servizio pubblico, mentre anche la radio Kossuth ha sospeso i notiziari e ha iniziato a trasmettere la programmazione musicale di Bartók Radio.

La decisione arriva dopo l’insediamento del nuovo management della Mtva, la società statale che controlla i media pubblici ungheresi, e si inserisce nella svolta promessa dal premier Péter Magyar, vincitore delle elezioni di aprile con il partito Tisza. Il nuovo governo ha annunciato una riforma profonda del servizio pubblico, con l’obiettivo dichiarato di trasformarlo in un sistema di informazione indipendente, credibile e non più subordinato alla propaganda politica.

Lo schermo nero di M1

Il segnale simbolico è stato affidato a una schermata nera. Nessun talk show, nessuna edizione straordinaria, nessuna conduzione in studio. Solo un testo di scuse e l’annuncio della sospensione temporanea del servizio di notizie. La formula scelta dal nuovo vertice non lascia spazio all’ambiguità: i media pubblici, si legge nel messaggio, “si stanno trasformando per essere indipendenti e credibili in futuro”.

Per l’Ungheria è una rottura netta con i sedici anni di governo di Viktor Orbán, durante i quali il sistema pubblico è stato accusato dalle opposizioni, da osservatori europei e dalle organizzazioni per la libertà di stampa di funzionare come una macchina comunicativa vicina al potere. Reporters Without Borders ha registrato negli anni un forte arretramento del Paese negli indici sulla libertà di stampa, mentre Reuters ricorda che l’Ungheria è scesa dal 23esimo posto del 2010 al 74esimo nella classifica più recente citata nel dibattito sulla riforma.

La svolta di Magyar

Péter Magyar aveva costruito una parte centrale della sua campagna proprio sulla promessa di smantellare quella che definiva una “fabbrica di bugie”. Dopo il successo elettorale di aprile, il nuovo premier aveva anticipato la sospensione dei notiziari pubblici finché non fosse stato possibile garantire una copertura equilibrata. La misura ora è diventata realtà, con la sostituzione dei vertici e la sospensione immediata di alcune figure editoriali considerate compromesse con la stagione precedente.

La riforma non riguarda soltanto il palinsesto. Il nuovo governo punta a riscrivere le regole di governance del servizio pubblico, a ridefinire i criteri di nomina e a ricostruire la credibilità di un sistema informativo che, per una parte consistente dell’opinione pubblica, aveva smesso di essere percepito come neutrale. È una scelta politica ad alto impatto, perché tocca il cuore del rapporto tra potere, informazione e fiducia democratica.

La reazione di Orbán

Viktor Orbán ha reagito duramente, accusando il nuovo governo di agire con metodi autoritari e invitando gli spettatori a rivolgersi a media privati di area conservatrice, come HirTV. La battaglia sui media diventa così uno dei primi fronti aperti della nuova fase politica ungherese: da una parte il tentativo di rifondare il servizio pubblico, dall’altra il rischio che la transizione venga letta come una sostituzione di controllo più che come una liberazione dell’informazione.

Il precedente più vicino evocato dagli analisti è quello della Polonia, dove il governo di Donald Tusk aveva avviato nel 2023 un intervento radicale sulla televisione pubblica dopo gli anni del Pis. Anche in quel caso il punto non era solo tecnico, ma istituzionale: come restituire autonomia a una struttura pubblica segnata da anni di allineamento politico senza trasformare la riforma in una nuova occupazione di parte.

La sfida della credibilità

La sospensione dei notiziari può essere letta come un gesto di discontinuità, ma la parte più difficile comincia adesso. Ricostruire fiducia richiede tempi lunghi, garanzie formali e soprattutto pratiche editoriali riconoscibili. Non basterà cambiare dirigenti o linguaggio: serviranno regole trasparenti, pluralismo reale e una distanza verificabile dal nuovo potere politico.

Per Budapest, lo schermo nero di M1 è insieme una confessione pubblica e una promessa. La sua forza sta nel riconoscimento di un danno: per anni una parte dell’informazione finanziata dai cittadini è stata percepita come strumento di governo. La sua debolezza, invece, dipenderà da ciò che verrà dopo. Una televisione pubblica può chiedere scusa in un giorno, ma per tornare credibile deve dimostrarlo ogni sera.