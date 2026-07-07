Nato, Rutte chiama l’industria: più armi e più in fretta Ad Ankara il segretario generale chiede una svolta produttiva transatlantica

La Nato apre il vertice di Ankara con un messaggio rivolto prima di tutto alle fabbriche, ai governi e ai grandi gruppi della difesa. Mark Rutte ha chiesto agli alleati una “rivoluzione industriale transatlantica della difesa”, sostenendo che il ritmo attuale non basta più davanti alla pressione della guerra in Ucraina, alla minaccia russa e alla necessità di ricostruire scorte, sistemi antiaerei, droni, missili e capacità di sorveglianza.

Il ruggito delle fabbriche

Nel discorso di apertura del forum industriale, il segretario generale ha usato parole nette. “Il ronzio dei macchinari deve trasformarsi in un ruggito”, ha detto Rutte, aggiungendo che la domanda militare non è un’anomalia temporanea, ma un percorso destinato a durare. Il punto politico è chiaro: gli alleati devono spendere di più, ma soprattutto devono trasformare quelle risorse in produzione reale, interoperabile e disponibile in tempi rapidi.

Il vertice di Ankara nasce proprio dentro questa cornice. Il forum della difesa è dedicato al piano di investimento del 5 per cento e alla capacità dell’Alleanza di convertire nuovi bilanci militari in deterrenza industriale, attraverso più produzione, cooperazione e acquisti comuni.

Accordi per missili, droni e sorveglianza

La giornata ha già portato una serie di intese industriali. Secondo Reuters, tra i dossier sul tavolo ci sono i negoziati per l’acquisizione di velivoli GlobalEye di Saab, la produzione congiunta di missili ATACMS in Germania tra Lockheed Martin e Rheinmetall, nuovi accordi sui missili PAC-3, l’acquisto di droni da sorveglianza MQ-4C Triton e l’espansione delle capacità di trasporto strategico con velivoli Airbus A400M.

Per Rutte, questi annunci servono a dimostrare che la strategia è stata tracciata, ma non è ancora vinta. L’obiettivo non è soltanto comprare nuovi sistemi d’arma, bensì costruire una base industriale capace di sostenere una fase lunga di instabilità, dalla difesa aerea alla guerra elettronica, dai droni alle munizioni.

Un vertice sotto pressione americana

Il summit arriva mentre il rapporto transatlantico attraversa una fase tesa. Donald Trump partecipa al vertice con una linea dura verso gli alleati europei, accusati di non fare abbastanza e chiamati a una maggiore responsabilità sulla sicurezza del continente. Associated Press descrive l’appuntamento di Ankara come un passaggio cruciale per un’Alleanza che deve mostrare unità proprio mentre gli Stati Uniti ridiscutono il proprio ruolo militare in Europa.

In questo quadro, la richiesta di Rutte è anche un messaggio politico: l’Europa non può più limitarsi a promettere aumenti di spesa. Deve dimostrare di saper produrre, coordinare e consegnare. La deterrenza, nella nuova fase della Nato, passa tanto dai vertici diplomatici quanto dalle catene di montaggio.

La sfida dei prossimi mesi

Il vero banco di prova sarà la velocità. Gli alleati hanno annunciato investimenti e progetti comuni, ma la distanza tra firma dei contratti, produzione e consegna resta il punto più delicato. Per questo il segretario generale insiste sul “fare di più, più velocemente e insieme”: senza una capacità industriale stabile, la spesa militare rischia di restare una cifra nei bilanci, non una forza disponibile sul terreno.

Il vertice di Ankara segna così il passaggio da una Nato concentrata soprattutto sulle percentuali di spesa a una Nato che chiede fabbriche, forniture e standard comuni. È la nuova grammatica della sicurezza occidentale: meno dichiarazioni solenni, più capacità prodotte in tempo utile.