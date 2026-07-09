Giugno più caldo di sempre: 3 gradi oltre la media. Record in Europa Copernicus certifica il primato nell’Europa occidentale

Il caldo non è più soltanto una misura nei bollettini climatici. È diventato una pressione quotidiana su città, salute, lavoro, agricoltura e mari. Giugno 2026 ha segnato un nuovo primato per l’Europa occidentale, dove la temperatura media ha raggiunto 20,74 gradi, oltre 3 gradi sopra la media del periodo 1991-2020, secondo il servizio climatico europeo Copernicus. Il dato supera il precedente record regionale fissato nel giugno 2025 e conferma una tendenza ormai strutturale: il continente europeo si riscalda più rapidamente della media globale.

Un mese entrato nei record

Il rapporto mensile di Copernicus Climate Change Service, gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, colloca giugno 2026 come il secondo giugno più caldo mai registrato sia a livello globale sia sull’Europa nel suo complesso. La temperatura globale del mese è risultata circa 1,39 gradi sopra la stima del livello preindustriale, mentre sull’Europa occidentale la combinazione tra alta pressione persistente, aria calda e suoli secchi ha prodotto una sequenza di giornate estreme.

La fase più dura è arrivata con una vera cupola di calore, un sistema di alta pressione capace di trattenere aria rovente per giorni. Francia e Spagna sono state tra le aree più colpite, con record nazionali e locali, allarmi sanitari, chiusure scolastiche, interruzioni elettriche e incendi favoriti dalla siccità. Secondo la ricostruzione diffusa da Reuters, l’ondata di fine giugno ha contribuito a migliaia di decessi in eccesso in diversi Paesi europei.

Il Mediterraneo sotto stress

L’anomalia non si è fermata alla terraferma. Gli oceani, esclusi i poli, hanno raggiunto a giugno temperature superficiali record per il mese, con una media di 20,86 gradi. Il dato è solo leggermente superiore a quello del giugno 2024, ma conferma una persistenza del riscaldamento marino che preoccupa climatologi ed ecologi. Anche il Mediterraneo e alcune aree dell’Atlantico nord-orientale sono state investite da ondate di calore marine, con possibili effetti su pesca, biodiversità, ossigenazione delle acque e produttività degli ecosistemi.

Il quadro è aggravato dallo sviluppo di El Niño nel Pacifico tropicale, destinato secondo le previsioni a intensificarsi nei prossimi mesi. Gli scienziati precisano però che il motore principale dell’aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore resta il riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra. Il fenomeno naturale può amplificare alcune anomalie, ma si innesta su una base climatica già più calda.

L’Europa si scalda più in fretta

La climatologa Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso ECMWF, ha spiegato che il cambiamento climatico sta passando da tema statistico e futuro a realtà concreta nella vita quotidiana. La sua osservazione fotografa il salto di scala: notti tropicali, mortalità legata al caldo, incendi, pressione sugli ospedali, rese agricole compromesse e infrastrutture esposte a temperature per cui non erano state progettate.

Il riscaldamento europeo è rafforzato anche da cambiamenti nella circolazione atmosferica. Quando le configurazioni di alta pressione restano bloccate per più giorni, il calore si accumula, i suoli perdono umidità e l’aria si riscalda ulteriormente. È un circuito che rende le ondate più lunghe, più vaste e più intense.

Ghiacci in ritirata e rischi futuri

Il segnale arriva anche dai poli. A giugno, l’estensione media mensile del ghiaccio marino nell’Artico è stata circa il 5 per cento sotto la media, sesto valore più basso per il mese. Le anomalie più marcate sono state osservate nel Mare di Barents, attorno alle Svalbard e alla Terra di Francesco Giuseppe. In Antartide, l’estensione è risultata circa l’8 per cento sotto la media, anch’essa al sesto posto tra i valori più bassi registrati per giugno.

Il messaggio del rapporto è netto: senza un rapido taglio delle emissioni nette di gas serra, l’Europa dovrà convivere con estati più pericolose. La risposta non riguarda solo la transizione energetica, ma anche l’adattamento urbano, i piani sanitari contro il caldo, la protezione dei lavoratori esposti, la gestione dell’acqua e la prevenzione degli incendi. Il giugno 2026 non appare come un episodio isolato, ma come un’anticipazione del clima che il continente rischia di considerare normale.