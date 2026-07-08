Sparatoria in liceo in Baviera, fermato un 16enne Due ragazze gravemente ferite al Welfen-Gymnasium di Schongau

La paura è entrata nel primo pomeriggio nelle aule del Welfen-Gymnasium di Schongau, in Baviera, dove un episodio violento ha provocato il ferimento grave di due ragazze e fatto scattare un vasto intervento delle forze dell’ordine. La polizia tedesca ha fermato un ragazzo di 16 anni, indicato come presunto autore dell’attacco, mentre restano ancora aperti diversi punti dell’indagine: il tipo di arma utilizzata, il movente e l’eventuale legame del giovane con l’istituto.

Il blitz della polizia nella scuola

L’allarme è scattato nella scuola superiore di Schongau, cittadina di circa 12 mila abitanti nell’ovest della Baviera, a sud-ovest di Monaco di Baviera. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, diverse pattuglie sono state inviate sul posto e l’area attorno all’istituto è stata isolata per consentire le operazioni di sicurezza. La popolazione è stata invitata a evitare la zona, mentre gli investigatori procedevano alla messa in sicurezza dell’edificio e alla ricostruzione dei fatti.

Due ragazze ferite gravemente

Il dato più grave, al momento, riguarda le condizioni di due ragazze, rimaste seriamente ferite nell’attacco. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio definitivo né dettagli completi sulla dinamica. Le prime comunicazioni della polizia hanno parlato di un numero di feriti ancora in fase di accertamento e di un’indagine in corso per stabilire se si sia trattato di una sparatoria, di un’aggressione con altra arma o di una sequenza più complessa. Alcuni media tedeschi hanno riferito anche dell’impiego di elicotteri di soccorso.

Il sospettato ha 16 anni

Il presunto aggressore è un sedicenne, fermato poco dopo l’accaduto. Non è stato chiarito se sia iscritto al Welfen-Gymnasium o se sia entrato nell’edificio dall’esterno. Proprio questo punto è considerato centrale dagli inquirenti, insieme alla verifica dell’arma utilizzata e dell’eventuale premeditazione. Le autorità bavaresi stanno raccogliendo testimonianze tra studenti, personale scolastico e soccorritori intervenuti nelle prime fasi dell’emergenza.

Una comunità sotto choc

Il Welfen-Gymnasium è uno degli istituti di riferimento della zona e accoglie centinaia di studenti. L’attacco ha colpito una comunità locale abituata a ritmi lontani dalla cronaca violenta delle grandi città. In queste ore l’attenzione è concentrata sulle condizioni delle ferite, sull’assistenza psicologica agli studenti e sulle comunicazioni ufficiali della polizia, chiamata a chiarire una vicenda ancora in evoluzione.