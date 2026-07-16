Scontro in diretta, giornalista lascia in lacrime: «Preferisco mangiare merda» Marta Gómez Montero accusa Jesús Cintora di umiliarla e abbandona “Malas Lenguas”

Un confronto televisivo sempre più teso, la voce rotta dall’emozione e poi la decisione di togliersi il microfono e abbandonare lo studio. La giornalista Marta Gómez Montero ha lasciato in lacrime il programma spagnolo Malas Lenguas Noche, accusando il conduttore Jesús Cintora di averla umiliata.

L’episodio si è verificato durante il dibattito sulle dichiarazioni del leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, che aveva definito l’assenteismo lavorativo un problema insostenibile per il sistema produttivo spagnolo, utilizzando un paragone con il cancro che aveva suscitato dure critiche.

Gómez Montero aveva provato a difendere il senso politico delle parole di Feijóo. Il confronto si è però allargato ad altre dichiarazioni del leader dell’opposizione, fino a trasformarsi in uno scontro personale tra la giornalista e il presentatore.

L’accusa in diretta

Quando Cintora le ha nuovamente chiesto di intervenire, la giornalista si è rifiutata di rispondere. Visibilmente scossa, ha sostenuto di non voler più accettare un trattamento che considerava umiliante.

«Non mi umilierai più», ha detto prima di ricordare di avere sopportato la situazione per necessità economiche e per i propri figli. Subito dopo ha pronunciato una frase particolarmente dura, affermando che avrebbe preferito «mangiare merda» piuttosto che restare ancora nella trasmissione. Quindi si è tolta il microfono e ha lasciato il tavolo del programma tra le lacrime.

La prima reazione di Cintora è stata fredda. Il conduttore ha preso atto della decisione della collega e ha proseguito la puntata con gli altri opinionisti. Successivamente, però, ha riconosciuto pubblicamente la gravità del momento e ha presentato le proprie scuse.

Le scuse del conduttore

In un messaggio diffuso dopo la trasmissione, Jesús Cintora ha definito Gómez Montero una buona giornalista e una collega abituale del programma. Ha inoltre assicurato che a Malas Lenguas continuerà a esserci spazio per opinioni differenti, spiegando di averle già chiesto scusa privatamente prima di farlo anche in pubblico.

Sulla vicenda è intervenuto anche José Pablo López, presidente della radiotelevisione pubblica spagnola. Il dirigente ha espresso solidarietà alla giornalista e ha sottolineato che, dopo un episodio avvenuto davanti agli spettatori, non sarebbero state sufficienti soltanto delle scuse riservate.

López ha poi affrontato il caso durante una seduta della commissione parlamentare di controllo su RTVE, parlando della professionalità e della generosità dimostrate da Gómez Montero. Ha inoltre confermato che la giornalista avrebbe continuato a collaborare con il servizio pubblico.

Il ritorno a Malas Lenguas

La rottura non si è trasformata in un addio definitivo. Dopo il confronto privato e le scuse pubbliche, Gómez Montero è tornata nel programma accanto a Cintora. I due hanno ricordato gli anni di lavoro condiviso e hanno cercato di chiudere la polemica davanti alle telecamere.

La giornalista ha spiegato di essersi sentita confortata dal modo in cui era stata trattata dopo l’incidente. Il conduttore ha ribadito il proprio apprezzamento professionale e personale nei suoi confronti. «Continuiamo a lavorare insieme», è stato il messaggio scelto per sancire la riconciliazione televisiva. Il ritorno della giornalista nella trasmissione è stato confermato anche dalla programmazione ufficiale di RTVE Play.

Il dibattito sul rispetto in televisione

Il caso ha superato rapidamente i confini del programma, alimentando in Spagna una discussione sul linguaggio utilizzato nei talk show e sulla gestione dei conflitti in diretta. Sui social sono emerse letture opposte: da una parte chi ha difeso la giornalista, giudicando inaccettabile il livello di tensione raggiunto; dall’altra chi ha invitato a valutare l’intera dinamica del confronto prima di attribuire responsabilità definitive.

La presidente dell’Associazione della stampa di Madrid, María Rey, ha respinto le accuse di vittimismo rivolte alla collega, richiamando la necessità di rispettare chi attraversa un momento di forte fragilità emotiva. La riconciliazione ha ridimensionato lo scontro personale, ma non ha cancellato le domande sulle modalità con cui il confronto politico viene trasformato in spettacolo televisivo.