L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver colpito centrale nucleare in costruzione Il bersaglio dell'offensiva è il sito di Darkhovin

Una nuova, gravissima escalation rischia di infiammare lo scacchiere geopolitico del Medio Oriente. L'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha annunciato che le forze militari degli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro una centrale nucleare in fase di costruzione nel sud-ovest del Paese. La notizia, rimbalzata inizialmente sui media internazionali tramite la testata francese Le Figaro, ha subito trovato eco nelle emittenti di Stato di Teheran, sollevando un'ondata di indignazione da parte delle autorità locali.

La dinamica dell'attacco

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai comunicati ufficiali, l'operazione militare statunitense si sarebbe consumata nella notte. Il bersaglio dell'offensiva è il sito di Darkhovin, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico nucleare. L'arma: La struttura sarebbe stata presa di mira e colpita da diversi proiettili. I danni: Al momento, le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato un bilancio ufficiale riguardante potenziali vittime o l'entità dei danni strutturali al cantiere.

La dura condanna di Teheran

La reazione del governo iraniano non si è fatta attendere. Attraverso una nota ufficiale diramata dalla televisione di Stato, l'esecutivo ha condannato fermamente l'azione americana, usando parole di estrema durezza e appellandosi alla comunità internazionale.

"Le forze statunitensi hanno compiuto un atto aggressivo e brutale, totalmente contrario al diritto internazionale."

Uno scenario ad alto rischio

Se le circostanze venissero confermate, l'attacco al sito di Darkhovin segnerebbe un punto di non ritorno nei già tesissimi rapporti diplomatici tra Washington e Teheran. Colpire un'infrastruttura legata all'energia atomica – seppur ancora in costruzione – rappresenta una mossa ad altissimo rischio, capace di ridefinire gli equilibri di forza nella regione e di innescare imprevedibili risposte geopolitiche.