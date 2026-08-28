Claudia Schiffer, 56 anni in bikini: «Grata per un altro giro al sole» La supermodel festeggia in piscina e racconta la sua idea di bellezza dopo i 50 anni

Cinquantasei anni senza trasformare il compleanno in una sfida contro il tempo. Claudia Schiffer ha celebrato il nuovo traguardo il 25 agosto scegliendo una giornata in piscina e condividendo sui social alcuni scatti estivi. Capelli biondissimi, occhiali dalla montatura bianca e un bikini sui toni del rosa-corallo: un'immagine lontana dagli artifici delle passerelle che l'hanno resa celebre e accompagnata da poche parole, «grata per un altro giro intorno al sole».

La frase dice molto del rapporto che la supermodel tedesca sembra avere costruito con l'età. Schiffer, nata il 25 agosto 1970, non ha mai fatto dell'apparire più giovane a ogni costo il centro del suo racconto pubblico. Già dopo i cinquant'anni aveva spiegato di considerare l'età qualcosa da celebrare e di sentirsi più sicura e soddisfatta rispetto al passato.

La salute prima della perfezione

Dietro l'immagine che continua a colpire a distanza di quasi quarant'anni dal suo debutto nella moda c'è soprattutto una disciplina quotidiana. In una recente intervista Claudia Schiffer ha indicato come punti centrali della propria routine i cibi naturali e non processati, almeno uno o due litri d'acqua, quindici minuti di respirazione profonda e un'attività fisica regolare. Dal lunedì al venerdì alterna esercizi con i pesi, Pilates reformer e stretching, aggiungendo balletto e danza.

Non si tratta, nelle sue parole, semplicemente di conservare la silhouette costruita negli anni delle passerelle. Il cambio di prospettiva sarebbe arrivato intorno ai trent'anni, con la prima gravidanza, quando cominciò ad approfondire i temi della nutrizione e del benessere. Da allora l'attenzione si è spostata sempre di più dal risultato estetico alla sensazione di stare bene nel proprio corpo.

La palestra tradizionale, peraltro, non è l'unica strada. Nel tempo la modella ha raccontato di alternare yoga, tennis, passeggiate nella campagna inglese e allenamenti diversi, proprio per evitare che il movimento diventi una routine monotona. La danza resta una delle attività preferite e alcuni esercizi vengono inseriti anche nelle sessioni di Pilates e di lavoro con i pesi.

Respirazione, sonno e tempo per sé

C'è poi una componente meno visibile. Schiffer dedica spazio alla meditazione e alla respirazione e presta molta attenzione al recupero. Ha raccontato di utilizzare anche un dispositivo per osservare i parametri legati al sonno e capire meglio quali abitudini incidano sul riposo. Per lei, però, il concetto di benessere comprende anche le relazioni: un partner, amicizie autentiche e il senso di appartenenza a una comunità sono elementi che considera essenziali per invecchiare bene.

Anche a tavola prevale una filosofia senza estremismi dichiarati. La modella ha più volte spiegato di privilegiare prodotti naturali, poco lavorati, frutta e verdura di stagione, cercando di limitare gli zuccheri e mantenendo una buona idratazione. Un approccio che lascia comunque spazio alle eccezioni, senza trasformare l'alimentazione in una continua rinuncia.

L'icona delle supermodelle che non vive di nostalgia

Il compleanno riporta inevitabilmente alla stagione che trasformò Claudia Schiffer in uno dei volti più riconoscibili del pianeta. Scoperta alla fine degli anni Ottanta, divenne una delle protagoniste assolute della generazione delle supermodelle insieme a Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford e Christy Turlington. Il sodalizio con Karl Lagerfeld e Chanel contribuì a fissarne l'immagine nell'immaginario della moda degli anni Novanta.

Quasi quattro decenni dopo, quella storia non viene cancellata ma neppure trasformata in una gabbia. Schiffer continua a lavorare tra moda, fotografia e progetti creativi, ma ha costruito una vita molto più riservata nella campagna inglese insieme al marito Matthew Vaughn e alla famiglia. La distanza dalle passerelle quotidiane ha spostato l'attenzione dalla necessità di essere sempre perfetta alla possibilità, come ha raccontato lei stessa, di «godersi la vita qui e adesso».

Ed è probabilmente questo il significato più interessante delle fotografie del suo 56esimo compleanno. Non tanto dimostrare che il tempo non passa, quanto mostrare che può passare senza diventare un avversario. Per una donna che ha incarnato per anni un ideale quasi irraggiungibile di bellezza, è forse questo il cambiamento più significativo.