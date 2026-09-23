Ucraina, elicottero russo viola lo spazio aereo polacco: caccia in volo Incursione di 42 secondi da Kaliningrad. Varsavia: «Mosca mette alla prova le nostre difese»

Un elicottero militare russo ha attraversato il confine aereo della Polonia e ha fatto scattare l'allerta delle forze armate di Varsavia. Secondo il comando operativo polacco, il velivolo, un Mi-8 proveniente dall'exclave russa di Kaliningrad, è penetrato per circa 300 metri nel territorio dell'Alleanza atlantica ed è rimasto nello spazio aereo nazionale per 42 secondi. I radar ne hanno seguito il percorso e i caccia sono stati fatti decollare, mentre le unità a terra sono rimaste in stato di prontezza. L'episodio è stato reso noto mercoledì 23 settembre.

La reazione di Varsavia

Il comando militare polacco interpreta l'incursione come un possibile tentativo russo di verificare i tempi di risposta del proprio sistema di difesa aerea. È la valutazione delle autorità di Varsavia, non una motivazione riconosciuta da Mosca. Al momento delle prime comunicazioni sull'episodio, l'ambasciata russa in Polonia non aveva risposto alla richiesta di commento dell'agenzia Reuters. Non risultano, nelle informazioni disponibili, scontri fra i velivoli o un coinvolgimento diretto dei caccia in azioni di fuoco.

La frontiera orientale della Nato si trova già in una fase di particolare attenzione, anche a causa dei raid russi contro l'Ucraina. Nelle prime ore della giornata la Polonia aveva sospeso temporaneamente le operazioni negli aeroporti di Lublino e Rzeszów, in relazione agli attacchi in corso oltre confine. L'incursione dell'elicottero aggiunge un ulteriore episodio alle preoccupazioni degli alleati per la sicurezza dei cieli europei, senza però costituire di per sé un attacco militare contro la Polonia.

Rutte: fermezza e prudenza

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha invitato gli europei a mantenere la calma di fronte a una minaccia russa che considera duratura. Nelle sue dichiarazioni sul sostegno a Kiev, Rutte ha inoltre affermato che gli alleati europei e gli Stati Uniti non stanno arretrando e ha richiamato i nuovi aiuti militari destinati all'Ucraina. Per l'Alleanza, la sfida è mantenere la capacità di difesa del territorio comune e, allo stesso tempo, evitare che gli incidenti lungo i confini si trasformino automaticamente in un confronto diretto con Mosca.

La battaglia sulle infrastrutture energetiche

La tensione nei cieli si intreccia con la guerra condotta contro gli impianti energetici. Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Wall Street Journal, ha rivendicato il danneggiamento del 45% della capacità di raffinazione russa a seguito degli attacchi ucraini. La percentuale è una dichiarazione del presidente ucraino e non equivale a dire che sia stato distrutto il 45% dell'intero sistema energetico della Russia; il dato non risulta verificabile in modo indipendente sulla base delle informazioni finora pubblicate.

Il presidente ucraino ha collegato gli attacchi alle raffinerie alle difficoltà di approvvigionamento di carburante, mentre Donald Trump ha richiamato le conseguenze che i danni agli impianti possono avere anche sui prezzi internazionali del diesel. Kiev sostiene di essere disponibile a interrompere gli attacchi contro il settore energetico russo qualora Mosca assuma un impegno reciproco a non colpire le infrastrutture ucraine. È un'ipotesi diplomatica, non una tregua già raggiunta.

Il confronto diplomatico a New York

L'idea di un'intesa limitata all'energia è stata discussa da Zelensky e Trump a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino ha chiesto un pacchetto di sostegno per affrontare l'inverno, compresi sistemi antimissile Patriot e altre attrezzature per la difesa aerea. Il presidente statunitense ha parlato della ricerca di una via d'uscita dal conflitto, ma i colloqui non hanno prodotto un accordo di cessate il fuoco.

Dal Cremlino è arrivata una risposta prudente, ma negativa sulle prospettive immediate. Il portavoce Dmitry Peskov ha sostenuto che, al momento, non vi siano i presupposti per avviare negoziati di pace, pur ribadendo la disponibilità russa al dialogo. Peskov ha anche precisato che non esistono intese per un nuovo vertice fra Vladimir Putin e Trump. A New York è previsto un confronto fra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Intanto l'Unione europea ha prolungato per tre anni le sanzioni individuali contro migliaia di soggetti legati alla Russia, con alcune esclusioni contestate dal governo ucraino. Sul terreno proseguono gli attacchi e per i civili resta aperta la questione più urgente: proteggere le città e le reti energetiche prima dell'arrivo del freddo. Il nuovo episodio nei cieli polacchi conferma quanto la sicurezza dei Paesi vicini resti intrecciata con l'andamento della guerra.