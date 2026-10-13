Russia, arrestato giornalista giapponese: «Spiava per Tokyo» L'Fsb annuncia il fermo di un corrispondente dell'Hokkaido Shimbun nell'isola di Sakhalin

La Russia ha annunciato il fermo di un giornalista giapponese nella regione di Sakhalin, nell'Estremo Oriente, accusandolo di spionaggio a favore dei servizi segreti di Tokyo. A darne notizia è stato il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb), secondo quanto riferito dall'agenzia ANSA il 13 ottobre.

Il fermato è un corrispondente del quotidiano giapponese Hokkaido Shimbun, assegnato alla redazione di Yuzhno-Sakhalinsk, il capoluogo dell'isola. Secondo le autorità russe, il giornalista svolgeva regolarmente la propria attività professionale ed era accreditato presso il ministero degli Affari Esteri di Mosca.

L'accusa dei servizi segreti russi

L'Fsb sostiene di aver interrotto le attività illegali del cittadino giapponese, sospettato di raccogliere informazioni per conto di un'agenzia di intelligence del proprio Paese.

Il comunicato non chiarisce quali informazioni sarebbero state acquisite, né precisa se il giornalista abbia avuto accesso a documenti classificati o a installazioni militari. Non sono stati forniti elementi verificabili in modo indipendente che consentano di accertare la fondatezza dell'accusa.

La distinzione è fondamentale: al momento lo spionaggio è un'ipotesi formulata dalle autorità russe, non una responsabilità dimostrata.

Non risultano inoltre, dalle informazioni finora disponibili, dettagli ufficiali sulle condizioni di detenzione del reporter, sull'eventuale assistenza consolare o sulle iniziative diplomatiche intraprese dal governo giapponese.

Sakhalin, un territorio strategico e conteso

Il fermo assume particolare significato per il luogo in cui è avvenuto. Sakhalin si trova a nord dell'arcipelago giapponese ed è un territorio di grande importanza militare, energetica e geopolitica.

L'isola ospita importanti infrastrutture per l'estrazione e l'esportazione di gas e petrolio. Il progetto Sakhalin 2, controllato dalla russa Gazprom con la partecipazione delle società giapponesi Mitsui e Mitsubishi, rappresenta una componente significativa degli approvvigionamenti energetici di Tokyo.

Nonostante le sanzioni occidentali introdotte dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il Giappone ha mantenuto rapporti economici con Mosca nel settore del gas naturale liquefatto, considerato essenziale per la sicurezza energetica nazionale.

La regione è inoltre vicina alle isole Curili meridionali, controllate dalla Russia ma rivendicate dal Giappone come Territori del Nord. Una controversia che, dalla fine della Seconda guerra mondiale, impedisce ai due Paesi di concludere un trattato di pace definitivo.

Il rischio di una nuova crisi diplomatica

Le relazioni tra Mosca e Tokyo si sono ulteriormente deteriorate dopo il 2022, quando il Giappone ha aderito alle sanzioni internazionali contro la Russia e ha sostenuto politicamente ed economicamente l'Ucraina.

Il Cremlino ha reagito sospendendo i negoziati di pace e irrigidendo la propria posizione sulle dispute territoriali.

In questo contesto, il fermo di un giornalista straniero con un regolare accreditamento diplomatico rischia di aprire un nuovo fronte di tensione.

La vicenda pone anche un problema di libertà di stampa. L'attività giornalistica in territori militarmente sensibili può comportare controlli e limitazioni, ma un'accusa di spionaggio richiede prove precise e garanzie procedurali, soprattutto quando riguarda un professionista autorizzato a lavorare nel Paese.

La risposta di Tokyo sarà decisiva

Resta da chiarire se le autorità russe intendano formalizzare un procedimento penale, procedere all'espulsione del corrispondente oppure adottare altre misure.

Una risposta ufficiale del governo giapponese potrebbe contribuire a definire la portata diplomatica dell'incidente.

Per il momento, l'unico elemento certo è l'annuncio del fermo da parte dell'Fsb. Le accuse non sono state corroborate da riscontri indipendenti.

In un clima internazionale già segnato dalla guerra in Ucraina, dalle sanzioni e dalle tensioni nel Pacifico, il caso rischia comunque di diventare un ulteriore terreno di confronto tra Russia e Giappone.