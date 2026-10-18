Francia in rivolta, Trump attacca. Macron parlerà alla nazione Dopo gli scontri di sabato, il governo finisce sotto accusa per la gestione dell’ordine pubblico

La Francia si risveglia tra vetrine infrante, edifici incendiati e un bilancio pesante di arresti e feriti. Dopo la manifestazione nazionale di sabato 17 ottobre, sfociata in scontri in diverse città, il governo è chiamato a rispondere delle scelte compiute nella gestione dell’ordine pubblico. Il presidente Emmanuel Macron parlerà ai francesi domenica sera alle 20, in un intervento annunciato dall’Eliseo. Intanto, dagli Stati Uniti, Donald Trump commenta la crisi con parole destinate ad alimentare la polemica: «La Francia è in fiamme! Chiudete le frontiere».

La protesta e la notte delle devastazioni

Il movimento aveva preso forma attorno alle richieste degli studenti, alle difficoltà delle scuole e al disagio per il costo della vita. Alla mobilitazione si sono uniti lavoratori, sindacati e gruppi diversi, dando vita a cortei molto partecipati. Le stime parlano di oltre mezzo milione di manifestanti, con cifre più alte fornite dagli organizzatori. Gran parte delle iniziative si è svolta pacificamente, ma in alcune aree gruppi incappucciati hanno trasformato le strade in teatro di scontri e saccheggi.

A Parigi, Marsiglia, Lione e Bordeaux si sono verificati danneggiamenti e confronti con le forze dell’ordine. Particolarmente grave la situazione a Limoges, dove un incendio ha colpito il municipio storico. Le immagini delle fiamme e dei negozi devastati hanno segnato il racconto di una giornata nata per rivendicazioni sociali e conclusa con un’emergenza nazionale.

Arresti, feriti e responsabilità ancora da chiarire

Il bilancio diffuso nelle ore successive è stato aggiornato più volte. Secondo la ricostruzione pubblicata da la Repubblica nel pomeriggio del 18 ottobre, gli arresti sfiorano quota 1.800 e si contano oltre 500 feriti tra poliziotti, gendarmi e vigili del fuoco. Le prime valutazioni parlano di danni per centinaia di milioni di euro. Le cifre potranno essere ulteriormente precisate dalle autorità.

Il governo attribuisce le violenze a gruppi radicali e a persone che avrebbero approfittato dei cortei per compiere saccheggi. Resta necessario distinguere le responsabilità di chi ha commesso reati dalle ragioni di quanti hanno manifestato senza ricorrere alla violenza. Sono inoltre emerse contestazioni sulle modalità degli interventi delle forze dell’ordine, al centro di verifiche e polemiche.

Il ministro sotto pressione, i sindaci chiedono spiegazioni

Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez è al centro delle critiche per la difficoltà nel contenere disordini simultanei e gruppi mobili. I sindaci delle principali città colpite hanno sollecitato un confronto con l’esecutivo. È previsto un incontro con il primo ministro Sébastien Lecornu, che ha denunciato l’intensità delle violenze e difeso la necessità di perseguirne gli autori.

La questione del dispositivo di sicurezza si affianca alla discussione sulle richieste sociali che hanno alimentato la mobilitazione. La maggioranza deve affrontare, nello stesso tempo, l’urgenza di ripristinare la normalità nelle città e la sfiducia manifestata da una parte consistente del Paese.

Trump interviene, Macron prepara il discorso

A rendere internazionale il confronto è il commento di Donald Trump, che descrive una Francia «in fiamme» e invoca la chiusura delle frontiere. La frase è stata riportata dalla stampa italiana; non chiarisce, da sola, a quali specifiche misure il presidente statunitense si riferisca. Sul piano interno, l’attenzione è rivolta soprattutto al discorso di Macron, previsto per le 20 di domenica 18 ottobre.

Il presidente francese aveva già condannato i saccheggi e ribadito la distinzione tra libertà di manifestare e violenza. Il suo intervento dovrà misurarsi con una crisi che comprende sicurezza, fragilità dei servizi pubblici e tensioni sociali. Alla vigilia della scadenza presidenziale del 2027, le giornate del 17 e 18 ottobre rappresentano un passaggio delicato per le istituzioni francesi. Al momento di questo aggiornamento, il discorso serale non è ancora avvenuto.