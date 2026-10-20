Zelensky accusa Trump: «L'Italia nel mirino della guerra ibrida russa» Il presidente ucraino denuncia restrizioni americane su intelligence e difesa e avverte l'Europa

La guerra in Ucraina non si combatte soltanto sul fronte orientale, tra bombardamenti, droni e offensive terrestri. Si estende ai rapporti diplomatici, alle forniture militari e alla capacità dei Paesi europei di resistere alle interferenze russe. Volodymyr Zelensky lancia un nuovo allarme e questa volta chiama direttamente in causa anche l'Italia, indicandola tra gli obiettivi della guerra ibrida condotta dal Cremlino. Ma le parole più dure del presidente ucraino sono rivolte agli Stati Uniti di Donald Trump, accusati di aver introdotto restrizioni concrete al sostegno militare e alla condivisione delle informazioni di intelligence.

Zelensky descrive una fase particolarmente delicata dei rapporti con Washington. L'Ucraina continua a considerare gli americani partner fondamentali, ma il presidente denuncia decisioni che rischiano di compromettere la capacità del Paese di difendersi dagli attacchi russi.

Lo scontro con Washington sulle forniture militari

Il punto di maggiore tensione riguarda la disponibilità di sistemi di difesa aerea, le limitazioni all'intelligence e il funzionamento delle comunicazioni satellitari. Secondo Zelensky, alcune restrizioni americane non sarebbero più soltanto ipotesi negoziali, ma misure già applicate.

Il presidente ucraino sostiene di aver proposto a Trump una soluzione per ridurre le tensioni: limitare gli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe in cambio di missili intercettori destinati a proteggere le città e gli impianti energetici dell'Ucraina. Una proposta che, secondo la ricostruzione di Kiev, non avrebbe ottenuto le garanzie richieste.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono i ritardi nelle consegne di armamenti acquistati attraverso programmi finanziati dagli europei. Il 19 ottobre Zelensky aveva già denunciato, durante un incontro con una delegazione del Congresso americano, il rallentamento delle forniture e le limitazioni nell'accesso a informazioni necessarie per individuare tempestivamente gli attacchi russi.

La questione assume un peso particolare alla vigilia dell'inverno, quando la protezione delle centrali elettriche e delle reti energetiche diventa una priorità nazionale. Senza adeguate capacità di intercettazione, nuove offensive russe potrebbero aggravare le condizioni della popolazione civile.

L'intelligence americana e il nodo Starlink

Tra gli elementi più controversi figurano le restrizioni alla condivisione delle informazioni di intelligence e le limitazioni ai servizi satellitari utilizzati dall'Ucraina. Zelensky denuncia una riduzione della capacità operativa di alcuni sistemi, con conseguenze potenzialmente significative per le attività militari e la difesa del territorio.

Il quadro resta tuttavia articolato. Il 18 ottobre il presidente ucraino aveva confermato la ripresa di una parte della collaborazione informativa con gli Stati Uniti dopo una temporanea interruzione. Le sue nuove dichiarazioni indicano quindi che, nonostante il ripristino di alcuni servizi, permangono limitazioni considerate inaccettabili da Kiev.

La dipendenza dalle tecnologie americane rappresenta uno dei principali punti di vulnerabilità dell'apparato difensivo ucraino. Dalle comunicazioni satellitari ai sistemi antimissile, una parte rilevante della capacità di resistenza dipende da decisioni politiche prese fuori dai confini nazionali.

L'allarme sull'Italia e la guerra ibrida di Putin

Il passaggio più significativo per Roma riguarda le interferenze attribuite alla Russia nei sistemi politici e informativi europei. Zelensky sostiene che Vladimir Putin abbia esteso da tempo il confronto con l'Occidente oltre il campo di battaglia, utilizzando strumenti di propaganda, campagne digitali e operazioni di influenza.

Secondo il presidente ucraino, l'Italia rientra in un gruppo di Paesi che comprende anche Francia, Germania e Regno Unito, esposti a iniziative finalizzate ad alimentare divisioni interne e sfiducia nelle istituzioni.

Particolare attenzione viene riservata al tema migratorio, considerato da Kiev uno degli argomenti maggiormente sfruttati dalla propaganda russa. Le tensioni sociali, le differenze religiose, le questioni linguistiche e i conflitti culturali diventerebbero, in questa lettura, strumenti per indebolire la coesione delle democrazie europee.

Non si tratta, nelle parole del leader ucraino, di negare il diritto dei cittadini a criticare i governi o a scegliere orientamenti politici differenti. Il problema è impedire che il confronto democratico venga condizionato da operazioni promosse da potenze straniere.

Le accuse di Zelensky si inseriscono nel più ampio dibattito europeo sulla sicurezza informatica, sulla disinformazione e sulla protezione dei processi elettorali. Restano comunque dichiarazioni del presidente ucraino, che non equivalgono, da sole, alla dimostrazione di specifiche operazioni russe sul territorio italiano.

Il rapporto con Giorgia Meloni e la cooperazione industriale

Nonostante le preoccupazioni sulla tenuta politica europea, Zelensky conferma la solidità del rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il leader ucraino esprime apprezzamento per la collaborazione con il governo italiano e sottolinea che il sostegno a Kiev non rappresenta esclusivamente un trasferimento di risorse da Roma all'Ucraina.

La cooperazione, sostiene, produce benefici reciproci soprattutto nel settore tecnologico e della difesa. In questo contesto cita Leonardo, gruppo industriale italiano con il quale Kiev intrattiene rapporti di collaborazione.

L'esperienza maturata dalle forze armate ucraine nell'impiego di droni, sistemi elettronici e strumenti di difesa aerea viene presentata come un patrimonio tecnologico utile anche all'industria europea. La produzione e lo sviluppo congiunto possono tradursi in innovazione, occupazione e rafforzamento delle capacità militari continentali.

È un messaggio rivolto anche all'opinione pubblica italiana: l'assistenza all'Ucraina, nella prospettiva di Zelensky, deve essere considerata un investimento nella sicurezza comune e non soltanto un costo sostenuto per sostenere un Paese in guerra.

I negoziati con Trump e il rischio di un accordo senza Kiev

Malgrado le tensioni, il presidente ucraino non intende interrompere il confronto con l'amministrazione americana. Conferma la disponibilità a riprendere i negoziati e a discutere un possibile accordo di pace, purché vengano tutelati gli interessi e la sicurezza dell'Ucraina.

La preoccupazione principale riguarda l'eventualità che le grandi potenze definiscano un'intesa senza una partecipazione effettiva di Kiev. Zelensky osserva con inquietudine il progressivo superamento dell'isolamento diplomatico di Putin e la possibilità di nuovi incontri internazionali che coinvolgano Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

Il rischio, dal punto di vista ucraino, è che il futuro del Paese venga discusso attraverso un negoziato nel quale la Russia possa ottenere concessioni politiche e territoriali senza offrire garanzie sufficienti contro nuove aggressioni.

Per questo Zelensky continua a indicare nell'esercito ucraino, nell'Unione europea e nella Nato i pilastri di una futura architettura di sicurezza. L'adesione all'Alleanza atlantica resta l'obiettivo più ambizioso, ma Kiev si dichiara disponibile a valutare formule alternative, purché abbiano un valore giuridico e una capacità di deterrenza comparabili.

La sfida dell'inverno e il futuro della sicurezza europea

Le dichiarazioni arrivano mentre la diplomazia internazionale tenta di riaprire uno spazio negoziale. Il 20 ottobre sono previsti colloqui in Norvegia, con il coinvolgimento del premier norvegese Jonas Gahr Støre e del presidente finlandese Alexander Stubb. Sullo sfondo rimane la possibilità di un confronto con l'inviato americano Steve Witkoff.

Per Kiev la priorità immediata resta ottenere strumenti sufficienti a proteggere la popolazione durante i mesi più freddi. La tenuta della rete energetica, la disponibilità di intercettori e la continuità dell'assistenza militare saranno decisive anche per la posizione negoziale ucraina.

Il messaggio politico di Zelensky è rivolto contemporaneamente a Washington e alle capitali europee. Agli Stati Uniti chiede coerenza e affidabilità. All'Europa ricorda che la minaccia russa non si esaurisce nei confini dell'Ucraina e può manifestarsi anche attraverso la pressione sulle istituzioni democratiche.

Per l'Italia, il richiamo alla guerra ibrida apre una questione che va oltre il sostegno militare a Kiev: la capacità di difendere l'autonomia delle proprie scelte politiche e la sicurezza delle informazioni in un contesto internazionale sempre più instabile.