Francia, Louvre bloccato e nuovi saccheggi: Macron sotto pressione La protesta degli studenti si estende. Il ministro della Giustizia Darmanin ammette errori nella sic

Il Louvre diventa il simbolo di una Francia attraversata da una crisi sociale e di ordine pubblico. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre, l’accesso al museo è stato bloccato da manifestanti che hanno esposto le bandiere della Cgt per manifestare solidarietà al movimento dei liceali. L’iniziativa arriva dopo un fine settimana di cortei, scontri, incendi e saccheggi in diverse città francesi, mentre il presidente Emmanuel Macron cerca di contenere le ripercussioni politiche della violenza.

Il blocco davanti al museo

L’azione davanti al Louvre non è un episodio isolato. Le manifestazioni degli ultimi giorni sono nate dal malcontento per il costo della vita, i salari e le condizioni dei servizi pubblici, in particolare dell’istruzione. Alle mobilitazioni pacifiche si sono affiancati gruppi responsabili di devastazioni, che le autorità distinguono dagli organizzatori delle proteste. La direzione del museo e fonti sindacali hanno confermato il blocco degli ingressi nella mattina del 19 ottobre.

La tensione si è allargata ben oltre Parigi. A Marsiglia, la prefettura ha vietato gli assembramenti e le manifestazioni per il pomeriggio del 19 ottobre, dalle 12 alle 20, nel tentativo di evitare altri incidenti. Restano sotto osservazione anche altre grandi città, dove gli interventi delle forze dell’ordine non hanno impedito danni estesi ad attività commerciali e infrastrutture.

Il caso dei palazzi e la paura dei residenti

Un elemento di particolare allarme riguarda le segnalazioni di gruppi che avrebbero fatto ingresso negli edifici residenziali per tentare furti negli appartamenti. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, episodi del genere sono stati segnalati a Parigi, Marsiglia e Douai. Le singole responsabilità e la portata dei casi devono essere chiarite dalle verifiche investigative; non si può attribuire questa condotta alla generalità dei manifestanti.

Nelle zone colpite dai saccheggi aumenta l’inquietudine dei commercianti. Alcuni esercenti, secondo le cronache locali, hanno iniziato a valutare forme autonome di vigilanza. Il fenomeno evidenzia il rischio di un ulteriore deterioramento della sicurezza, mentre alle istituzioni spetta impedire che la protezione dei negozi si trasformi in iniziative fuori dalle regole.

Darmanin: errori nella preparazione

Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha riconosciuto pubblicamente le carenze nella gestione del fine settimana, indicando soprattutto i problemi di intelligence e preparazione dei dispositivi di sicurezza. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha presentato le dimissioni, respinte da Macron, che ha preferito mantenerlo in carica per garantire continuità alla risposta dello Stato.

L’Eliseo chiede ora trasparenza sulle lacune della pianificazione e sugli errori che hanno consentito ai gruppi violenti di agire. Le autorità hanno diffuso un bilancio di migliaia di fermi legati ai disordini; si tratta di dati suscettibili di aggiornamento, che non equivalgono a condanne né indicano automaticamente responsabilità per ogni episodio.

Macron tra emergenza interna e viaggio nel Golfo

La crisi accompagna il presidente mentre è impegnato in una missione nel Golfo, con una tappa in Kuwait legata anche ai temi dell’energia e degli approvvigionamenti. La sua assenza dalla capitale durante una fase tanto delicata alimenta le critiche delle opposizioni. Domenica sera il capo dello Stato aveva condannato le violenze e invocato il ripristino dell’ordine pubblico, ma i suoi avversari politici hanno contestato la mancanza di risposte concrete alle ragioni sociali della protesta.

Il leader della France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, attacca l’impreparazione del governo; l’ex premier Édouard Philippe critica la scarsità delle proposte del presidente. Sul versante opposto, Jordan Bardella, alla guida del Rassemblement national, attribuisce le devastazioni ai gruppi radicali e chiede una risposta più incisiva. Sono letture politiche contrapposte di una crisi nella quale occorre separare la legittimità della protesta dalle condotte violente.

Una crisi che non si risolve con la sola sicurezza

Le prossime manifestazioni costituiranno un banco di prova per l’apparato di sicurezza francese. Il governo deve individuare e perseguire chi ha compiuto reati, ma anche ristabilire il dialogo con studenti, lavoratori e organizzazioni sindacali. Il costo della vita e il deterioramento percepito dei servizi pubblici restano al centro di una mobilitazione che non coincide con i saccheggi. La sfida per Macron è evitare che la risposta all’emergenza cancelli il confronto sulle sue cause.