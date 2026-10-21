Trump scherza con Melania: «Non so se la tua firma conti qualcosa» Siparietto tra il presidente americano e la first lady durante una cerimonia dedicata alle donne

Un momento di ironia tra Donald Trump e la moglie Melania ha attirato l'attenzione durante una cerimonia ufficiale dedicata alla salute delle donne. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver firmato un ordine esecutivo, ha invitato la first lady ad aggiungere la propria firma al documento, accompagnando la richiesta con una battuta che ha provocato la divertita reazione della moglie.

«Perché non firmi anche tu? Non so se la tua firma conti qualcosa», ha detto Trump, rivolgendosi a Melania davanti ai presenti. La first lady non si è lasciata sorprendere e, sorridendo, ha risposto: «La tua è più importante».

Lo scambio, ripreso dalle telecamere, ha trasformato per qualche istante una cerimonia istituzionale in un siparietto familiare, mostrando un'interazione scherzosa tra il presidente e la moglie.

La battuta davanti alle telecamere

La scena si è svolta al termine della firma di un provvedimento destinato a rafforzare l'attenzione federale sulla salute femminile. Dopo aver apposto la propria firma, Trump ha passato la penna a Melania, invitandola a partecipare simbolicamente alla sottoscrizione.

Il presidente ha quindi scherzato sul valore della firma della first lady, che non ha lo stesso significato giuridico di quella presidenziale. Melania ha accolto la battuta con una risata, riconoscendo scherzosamente la maggiore importanza della firma del marito.

Un breve scambio che ha alleggerito il tono della cerimonia senza interrompere lo svolgimento dell'evento.

L'impegno di Melania per la salute delle donne

Al centro dell'iniziativa della Casa Bianca c'è un ordine esecutivo che prevede l'istituzione di una task force e di una struttura dedicata alla salute delle donne all'interno dei National Institutes of Health (NIH), l'agenzia federale statunitense che svolge un ruolo centrale nella ricerca biomedica.

Il provvedimento punta a rafforzare il coordinamento delle attività di ricerca e l'attenzione verso le esigenze sanitarie femminili, un settore nel quale la first lady si è impegnata recentemente.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione di visibilità istituzionale per Melania Trump, che ha affiancato il marito durante la presentazione del provvedimento.

Il significato della doppia firma

Al di là della battuta, l'episodio mette in evidenza una distinzione istituzionale. Negli Stati Uniti, gli ordini esecutivi vengono emanati dal presidente nell'esercizio delle proprie prerogative. La first lady, pur potendo promuovere iniziative pubbliche e sostenere progetti dell'amministrazione, non dispone di un autonomo potere di firma su questi atti. La sottoscrizione di Melania, dunque, ha avuto un significato simbolico, legato al sostegno espresso nei confronti dell'iniziativa.

È proprio su questa differenza che Trump ha costruito la sua battuta, trovando nella moglie una risposta altrettanto ironica.