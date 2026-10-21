Blair rilancia il ritorno nell’Ue: «La Brexit è stata un errore» L'ex premier britannico invita Londra e Bruxelles a negoziare il rientro nell'Unione europea

La Brexit è stata un errore e il Regno Unito dovrebbe tornare nell'Unione europea. A dieci anni dal referendum che ha sancito la separazione britannica dal progetto comunitario, Tony Blair riapre il dibattito sul futuro delle relazioni tra Londra e Bruxelles. L'ex primo ministro laburista invita i due interlocutori ad avviare un negoziato per il rientro britannico, convinto che le trasformazioni degli equilibri internazionali rendano oggi ancora più importante un'Europa politicamente ed economicamente forte.

Le dichiarazioni arrivano in un'intervista rilasciata ad Antenna Media, nella quale Blair interviene nella sua veste di consigliere dell'Europe Gulf Forum. Il suo ragionamento va oltre il bilancio della Brexit: in un mondo segnato dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, il continente europeo rischia di perdere peso se non riesce a rafforzare la propria capacità di agire come soggetto unitario.

Per l'ex premier, il ritorno del Regno Unito non dovrebbe rappresentare semplicemente un ripristino dei rapporti precedenti al referendum del 2016, ma diventare parte di un progetto più ampio di riforma dell'Unione.

Il ritorno britannico e la sfida delle riforme europee

La proposta di Blair si concentra soprattutto su due settori strategici: tecnologia e difesa. Il primo riguarda la capacità europea di competere nell'innovazione, nell'intelligenza artificiale e nello sviluppo industriale. Il secondo investe direttamente la sicurezza continentale, in un momento in cui le tensioni geopolitiche hanno riportato al centro del dibattito il tema dell'autonomia strategica dell'Europa.

Secondo l'ex leader laburista, una maggiore integrazione tra il Regno Unito e l'Unione europea potrebbe contribuire a rafforzare entrambe le parti. Londra dispone di competenze finanziarie, scientifiche, tecnologiche e militari che potrebbero avere un ruolo significativo in un progetto di cooperazione più ambizioso.

Non si tratta, tuttavia, di chiedere un ritorno incondizionato nell'Unione. Già nel settembre 2026 Blair aveva sostenuto la necessità di costruire un percorso verso l'adesione nell'arco di dieci anni, collegandolo a una trasformazione delle istituzioni comunitarie e a una revisione del rapporto tra il governo britannico e Bruxelles.

La prospettiva è quella di un'Europa riformata, capace di incidere maggiormente nelle decisioni economiche e politiche globali.

La Brexit torna al centro della politica britannica

L'intervento dell'ex premier arriva mentre il tema del rientro nell'Unione è tornato a occupare uno spazio crescente nel dibattito politico del Regno Unito.

Il primo ministro laburista Andy Burnham si trova davanti a una questione politicamente delicata. Da una parte ci sono le pressioni di chi considera necessario superare definitivamente la Brexit, dall'altra resta il timore che riaprire il confronto sull'adesione possa alimentare nuove divisioni nell'elettorato britannico.

Anche all'interno del Partito laburista convivono sensibilità differenti. Alcuni esponenti ritengono necessario costruire un nuovo rapporto con Bruxelles, mentre altri preferiscono procedere attraverso accordi settoriali, evitando di porre immediatamente sul tavolo la questione del ritorno nell'Unione.

La discussione è alimentata anche dai sondaggi. Secondo rilevazioni richiamate dal dibattito britannico di ottobre, il 52 per cento degli intervistati sarebbe favorevole a rientrare nell'Unione europea. Il consenso, tuttavia, si riduce quando vengono considerate condizioni politicamente sensibili, come la libera circolazione delle persone.

È proprio questo uno degli ostacoli che un eventuale negoziato dovrebbe affrontare: rientrare nell'Unione significherebbe accettare nuovamente un insieme di diritti, doveri e regole condivise, senza la garanzia di recuperare tutte le condizioni particolari di cui Londra godeva prima dell'uscita.

Dall'Ucraina a Gaza, le altre sfide internazionali

Nell'intervista, Blair affronta anche le principali crisi internazionali, a cominciare dalla guerra in Ucraina. L'ex premier ritiene possibile raggiungere un accordo diplomatico, ma insiste su un punto fondamentale: qualsiasi soluzione dovrà prevedere condizioni accettabili per Kiev.

La posizione riflette la convinzione che la fine delle ostilità non possa essere considerata separatamente dalle garanzie di sicurezza per il Paese aggredito.

Sul fronte mediorientale, Blair interviene sul conflitto con l'Iran, sostenendo la necessità di arrivare alla conclusione della guerra impedendo a Teheran di sviluppare armi nucleari e di continuare a destabilizzare la regione.

Per la Striscia di Gaza, l'ex primo ministro propone invece una nuova amministrazione palestinese che sostituisca Hamas. Nella sua visione, il territorio dovrebbe essere governato da un comitato composto da rappresentanti palestinesi individuati per tutelare gli interessi della popolazione.

Si tratta di proposte che confermano l'attenzione dell'ex leader britannico per la diplomazia internazionale e per il ruolo che l'Europa potrebbe assumere nella gestione delle crisi.

Un ritorno nell'Unione che richiederebbe un nuovo accordo politico

L'eventuale rientro britannico nell'Unione europea sarebbe comunque un processo complesso, sia sul piano interno sia nei rapporti con gli Stati membri.

La Brexit è diventata effettiva il 31 gennaio 2020, dopo il referendum del giugno 2016. Da allora, le relazioni tra Londra e Bruxelles sono regolate da accordi che disciplinano commercio, cooperazione e diversi ambiti di interesse comune.

Una nuova adesione richiederebbe un percorso negoziale e il consenso delle istituzioni e degli Stati membri dell'Unione. Resterebbero inoltre da definire questioni particolarmente sensibili, come i contributi al bilancio comunitario, la libera circolazione e l'eventuale partecipazione ai principali strumenti di integrazione economica.

La proposta di Tony Blair non apre automaticamente un negoziato, ma contribuisce a spostare il confronto politico britannico verso una domanda rimasta a lungo ai margini del dibattito: non soltanto come migliorare le relazioni con l'Europa, ma se il futuro del Regno Unito debba tornare a essere pienamente dentro l'Unione.