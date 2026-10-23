Ucraina, Melania Trump ottiene una tregua a Oleshky dal 29 ottobre La Casa Bianca annuncia un accordo tra Mosca e Kiev per consentire l'arrivo degli aiuti umanitari

Secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca, Russia e Ucraina hanno raggiunto un'intesa per sospendere temporaneamente le operazioni militari nella città di Oleshky, nella regione meridionale di Kherson. L'accordo, che entrerà in vigore il 29 ottobre, è stato favorito dall'intervento diretto della first lady statunitense Melania Trump, impegnata da tempo in iniziative umanitarie legate alla guerra.

La sospensione delle ostilità dovrà permettere l'ingresso dei soccorsi e l'organizzazione di un corridoio sicuro per i residenti che desiderano lasciare la città. Si tratta di una tregua circoscritta, non di un cessate il fuoco generale tra i due Paesi. Al momento dell'annuncio non è stata precisata la durata dell'interruzione dei combattimenti.

La mediazione della first lady

La Casa Bianca ha spiegato che Melania Trump, insieme a un proprio rappresentante, ha lavorato direttamente con le leadership russa e ucraina per definire le condizioni dell'intesa, dalle procedure operative alle modalità di evacuazione.

L'iniziativa rappresenta un nuovo intervento della first lady nelle conseguenze umanitarie del conflitto. Negli ultimi mesi Melania Trump si è occupata anche del ritorno dei bambini ucraini trasferiti in territorio russo durante la guerra.

Nel comunicato diffuso da Washington, la first lady ha descritto una situazione estremamente grave. La popolazione rimasta a Oleshky è composta prevalentemente da anziani, molti dei quali hanno urgente bisogno di assistenza sanitaria, medicinali, alimenti e acqua potabile.

Il piano prevede che squadre civili, senza personale militare, possano raggiungere le abitazioni per verificare le necessità dei residenti. Chi sceglierà di partire dovrebbe ricevere assistenza e trasporto verso la destinazione desiderata, sia essa il territorio controllato da Kiev oppure la Russia.

Una città devastata dalla guerra

Situata sulla sponda orientale del fiume Dnipro, di fronte a Kherson, Oleshky è sotto occupazione russa dal febbraio 2022. Prima dell'invasione contava circa 24 mila abitanti. Secondo le stime citate dalla Casa Bianca, oggi ne restano tra 1.700 e 2.000, compresi circa 50 bambini.

Le condizioni di vita sono diventate drammatiche. Le infrastrutture sono state gravemente danneggiate, le strade sono disseminate di mine e i combattimenti rendono estremamente difficile raggiungere la città. La mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua corrente e rifornimenti regolari ha aggravato ulteriormente l'emergenza.

Alla distruzione provocata dalla guerra si sono aggiunte le conseguenze del cedimento della diga di Kakhovka, nel giugno 2023. Secondo i dati richiamati dall'amministrazione americana, circa il 90 per cento della città fu interessato dalle inondazioni.

La prospettiva di un nuovo inverno, con una popolazione composta soprattutto da persone anziane e fragili, ha reso ancora più urgente la necessità di aprire un accesso umanitario.

Anche Papa Leone XIV aveva chiesto una tregua

L'accordo annunciato dagli Stati Uniti arriva dopo una serie di iniziative diplomatiche che hanno coinvolto anche il Vaticano.

Il 16 ottobre Papa Leone XIV aveva affrontato direttamente la crisi di Oleshky durante un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, chiedendo condizioni che consentissero l'ingresso degli aiuti e la protezione dei civili.

Tre giorni dopo, il Pontefice aveva discusso la stessa emergenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo la necessità di una collaborazione tra le parti per garantire evacuazioni volontarie e sicure.

Il coinvolgimento della Santa Sede aveva contribuito a mantenere alta l'attenzione internazionale sulla città. Parallelamente, rappresentanti di Mosca e Kiev avevano avviato contatti per definire le modalità di evacuazione della popolazione.

L'annuncio americano si inserisce dunque in un percorso diplomatico già avviato, nel quale sono intervenuti diversi interlocutori. La Casa Bianca attribuisce alla mediazione di Melania Trump il raggiungimento dell'intesa operativa.

La prova decisiva sarà sul terreno

La tregua del 29 ottobre rappresenterà un banco di prova per la capacità delle parti di rispettare impegni umanitari anche in una delle aree più pericolose del fronte.

Un'organizzazione giornalistica americana, secondo quanto comunicato dalla first lady, accompagnerà le squadre incaricate delle operazioni per documentare gli interventi e verificare che le scelte dei residenti siano rispettate.