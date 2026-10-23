Ucraina, Meloni tra i possibili negoziatori europei con Putin Il Telegraph rivela i contatti tra le capitali europee. In corsa anche Stubb e Pavel

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe entrare nella squadra di negoziatori incaricati di rappresentare gli interessi europei nei futuri colloqui con Vladimir Putin per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Il suo nome compare tra quelli presi in considerazione nelle consultazioni diplomatiche avviate tra diverse capitali del continente. A rivelarlo è il quotidiano britannico The Telegraph, che cita fonti a conoscenza delle discussioni e riferisce di contatti già avviati con alcune delle personalità individuate.

Non si tratta, almeno per il momento, di una candidatura ufficiale né di un incarico formalmente assegnato. L'ipotesi si inserisce però in una fase di crescente attivismo diplomatico europeo, alimentato dalla convinzione che l'Unione debba assumere un ruolo più diretto nei negoziati tra Mosca e Kiev. Sullo sfondo pesa il progressivo deterioramento della fiducia nei confronti della mediazione del presidente americano Donald Trump, che secondo alcune cancellerie non garantirebbe una rappresentanza adeguata degli interessi strategici europei.

I cinque nomi sul tavolo della diplomazia europea

Accanto alla premier italiana, il quotidiano britannico indica il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e quello della Repubblica Ceca, Petr Pavel. Sono inoltre emersi i nomi della prima ministra danese Mette Frederiksen e del capo del governo norvegese Jonas Gahr Støre.

La rosa comprende quindi personalità con esperienze politiche e diplomatiche differenti, accomunate dal coinvolgimento nelle discussioni sulla sicurezza europea e dalla conoscenza delle dinamiche internazionali legate al conflitto ucraino.

Secondo le fonti interpellate dal Telegraph, i profili di Stubb e Pavel avrebbero caratteristiche particolarmente adatte a un confronto con il Cremlino. Entrambi provengono da Paesi geograficamente vicini alla Russia o profondamente coinvolti nelle questioni di sicurezza dell'Europa orientale.

Il presidente finlandese potrebbe contare anche sui rapporti personali costruiti con Donald Trump, mentre il capo dello Stato ceco porta con sé una lunga esperienza militare e una conoscenza diretta delle strutture dell'Alleanza Atlantica.

La presenza di Meloni tra i nomi considerati riflette il peso diplomatico dell'Italia e il ruolo della presidente del Consiglio nei rapporti tra Europa e amministrazione americana. Resta però da verificare se questa ipotesi possa trasformarsi in una proposta concreta e ottenere il consenso degli altri governi.

Stubb e Pavel, i profili più discussi

Tra le figure prese in esame, Alexander Stubb dispone di una particolare esperienza nelle relazioni internazionali. La Finlandia condivide con la Russia un confine di oltre 1.300 chilometri e, dopo l'invasione dell'Ucraina, ha modificato radicalmente la propria posizione strategica aderendo alla Nato.

La conoscenza del contesto regionale e la capacità di dialogare con Washington rappresentano elementi che potrebbero favorire un eventuale coinvolgimento del presidente finlandese.

Anche Petr Pavel presenta un profilo considerato rilevante nelle discussioni diplomatiche. Prima dell'elezione alla presidenza ceca ha ricoperto incarichi militari di alto livello, arrivando alla guida del Comitato militare della Nato.

La sua esperienza nei rapporti tra apparati militari occidentali e interlocutori russi viene indicata come uno degli elementi utili per affrontare negoziati nei quali le questioni territoriali sono strettamente intrecciate alle garanzie di sicurezza.

In una recente intervista, Pavel ha sostenuto la necessità di individuare una persona, oppure un gruppo ristretto di rappresentanti, incaricati di parlare a nome dell'Europa. Un mandato che, nella sua impostazione, potrebbe essere affidato anche a leader nazionali senza coincidere necessariamente con le cariche istituzionali dell'Unione o della Nato.

Perché l'Europa vuole sedersi al tavolo con Putin

La ricerca di un negoziatore riflette una difficoltà che accompagna da tempo la posizione europea sulla guerra in Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno assunto il ruolo principale nei tentativi di mediazione con Mosca, ma oltre un anno di iniziative diplomatiche non ha prodotto un accordo capace di fermare stabilmente il conflitto.

Secondo la ricostruzione del Telegraph, nelle ultime settimane si è rafforzata tra alcuni governi europei la convinzione che affidarsi esclusivamente all'amministrazione Trump possa lasciare in secondo piano questioni fondamentali per la sicurezza del continente.

Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni di un eventuale cessate il fuoco, il futuro dei territori ucraini occupati dalla Russia, le garanzie di sicurezza per Kiev e il ruolo che gli Stati europei dovrebbero assumere in un possibile accordo.

Le richieste territoriali avanzate dal presidente Vladimir Putin continuano a rappresentare uno dei principali ostacoli al negoziato. Le autorità ucraine, dal canto loro, rivendicano il diritto di partecipare direttamente a ogni decisione sul futuro del Paese e sulle condizioni di una pace duratura.

Una fonte diplomatica citata dal quotidiano britannico ha indicato due passaggi indispensabili: raggiungere un consenso europeo sulla necessità di negoziare direttamente con la Russia e definire successivamente una posizione politica condivisa.

La questione, dunque, non riguarda soltanto chi debba sedersi al tavolo con Putin, ma soprattutto quale mandato possa ricevere e quali obiettivi debba perseguire.

Il nodo Trump e la mediazione americana

La prospettiva di un rappresentante europeo prende forma mentre Washington cerca di rilanciare il negoziato trilaterale con Russia e Ucraina.

L'inviato statunitense Steve Witkoff ha annunciato la possibilità di riprendere i colloqui nel mese di novembre. Le trattative arriverebbero però in un contesto particolarmente delicato, segnato dalle recenti decisioni della Casa Bianca in materia di sanzioni e relazioni energetiche con Mosca.

La sospensione di alcune restrizioni americane e l'apertura a nuovi accordi commerciali con la Russia hanno alimentato le perplessità di diversi interlocutori europei. Il timore, secondo le indiscrezioni diplomatiche, è che Washington possa privilegiare un'intesa rapida senza tenere sufficientemente conto delle conseguenze di lungo periodo per la sicurezza del continente.

L'amministrazione Trump sostiene invece che la ripresa dei rapporti economici possa rappresentare uno strumento per convincere Mosca a partecipare seriamente ai negoziati.

Le due impostazioni mostrano una differenza di priorità. Da una parte la ricerca di un accordo diplomatico che interrompa le ostilità, dall'altra la necessità di assicurare che un'eventuale pace non lasci irrisolte le condizioni che hanno portato alla guerra.

È su questo terreno che i governi europei stanno cercando di costruire una posizione autonoma, senza interrompere il coordinamento con gli Stati Uniti.

Il possibile ruolo dell'Italia e di Giorgia Meloni

Per Giorgia Meloni, un eventuale incarico negoziale rappresenterebbe un ampliamento del ruolo internazionale già esercitato nei rapporti tra Roma, Bruxelles e Washington.

La presidente del Consiglio ha mantenuto una posizione di sostegno all'Ucraina e alla sua sovranità, confermando l'impegno italiano all'interno dell'Alleanza Atlantica e delle iniziative europee di assistenza a Kiev.

Parallelamente, ha coltivato un rapporto politico diretto con Donald Trump, una circostanza che potrebbe assumere rilievo nella costruzione di un canale di comunicazione capace di coinvolgere entrambe le sponde dell'Atlantico.

La disponibilità a dialogare con Washington, tuttavia, non equivale automaticamente alla possibilità di ottenere il consenso degli altri partner europei.

Un rappresentante incaricato di confrontarsi con Putin dovrebbe essere riconosciuto come interlocutore credibile da governi che esprimono sensibilità differenti sui rapporti con la Russia.

Per l'Italia si aprirebbe inoltre una questione politica interna: un eventuale mandato europeo richiederebbe una definizione precisa degli obiettivi, dei limiti negoziali e dei rapporti con le istituzioni comunitarie.

Al momento non risultano annunci ufficiali di Palazzo Chigi relativi all'accettazione di un incarico di questo tipo.

L'ipotesi di una delegazione invece di un unico negoziatore

Una delle possibilità considerate nelle consultazioni riguarda la scelta di affidare il confronto con la Russia non a una sola personalità, ma a un piccolo gruppo di leader.

Secondo il Telegraph, questa soluzione potrebbe evitare una competizione tra Paesi per la designazione del rappresentante e ridurre il rischio che singole candidature vengano ostacolate da veti politici.

Una delegazione ristretta consentirebbe inoltre di riunire competenze differenti: esperienza militare, conoscenza del contesto russo, capacità di interlocuzione con Washington e rappresentanza delle principali sensibilità politiche europee.

Il quotidiano britannico riferisce anche che il presidente del Consiglio europeo, António Costa, avrebbe declinato la proposta di assumere personalmente un ruolo negoziale.

La possibile scelta di leader nazionali, anziché di rappresentanti delle istituzioni comunitarie, solleva però un interrogativo sulla natura del mandato. Un conto sarebbe una delegazione sostenuta informalmente da alcune capitali, altro sarebbe una rappresentanza incaricata formalmente di esprimere una posizione comune dell'Unione europea.

La presenza nella rosa del norvegese Jonas Gahr Støre, leader di un Paese esterno all'Ue ma membro della Nato, conferma che l'ipotesi riguarda una rappresentanza politica europea potenzialmente più ampia delle sole istituzioni comunitarie.

La pace in Ucraina e la sfida dell'unità europea

Il dibattito sui possibili negoziatori arriva in una fase nella quale la guerra continua a provocare vittime, distruzioni e nuove tensioni sul fronte orientale.

Ogni ipotesi di accordo dovrà confrontarsi con la questione dei territori occupati, con il problema delle garanzie internazionali e con le condizioni necessarie a evitare una ripresa delle ostilità.

Per l'Europa la difficoltà è anche istituzionale. I governi condividono l'obiettivo dichiarato di una pace stabile, ma non sempre hanno espresso posizioni identiche sugli strumenti diplomatici, economici e militari da utilizzare.

La ricerca di un interlocutore con Putin rappresenta dunque soltanto il primo passaggio di un percorso più complesso. Prima di avviare un negoziato sarà necessario definire una linea comune e stabilire il coinvolgimento dell'Ucraina nelle decisioni che riguardano il suo futuro.

Il nome di Giorgia Meloni entra così in una discussione diplomatica che potrebbe incidere sugli equilibri europei dei prossimi mesi. Ma tra le indiscrezioni raccolte dal Telegraph e la designazione di un rappresentante resta una distanza significativa.

La scelta, se arriverà, dovrà chiarire non soltanto chi parlerà con Vladimir Putin, ma soprattutto a nome di chi e con quale proposta politica.