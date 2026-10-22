Iran, Usa e Israele preparano nuovi attacchi dopo le elezioni americane Il New York Times rivela i piani militari di Washington e Tel Aviv. Possibili raid su siti nucleari

Gli Stati Uniti e Israele stanno preparando nuovi piani militari per colpire l'Iran dopo le elezioni americane di metà mandato del prossimo 3 novembre. A rivelarlo è il New York Times, che cita funzionari statunitensi e altre fonti informate sulle discussioni in corso tra Washington e Tel Aviv. L'ipotesi allo studio prevede un'offensiva aerea breve ma particolarmente intensa, diretta contro infrastrutture strategiche iraniane, con l'obiettivo di indebolire ulteriormente le capacità militari ed economiche della Repubblica islamica e aumentare la pressione sul governo di Teheran.

La pianificazione sarebbe già entrata in una fase operativa avanzata, con esercitazioni militari e simulazioni di attacco. Il presidente americano Donald Trump, tuttavia, non avrebbe ancora assunto una decisione definitiva. La preparazione di un intervento non significa quindi che sia stato impartito l'ordine di attaccare.

Le esercitazioni militari e il vertice con Netanyahu

Secondo la ricostruzione del quotidiano americano, le forze armate statunitensi e israeliane hanno intensificato le esercitazioni in vista di una possibile ripresa delle operazioni contro l'Iran. Alcuni velivoli avrebbero effettuato voli sopra l'Iraq per simulare le manovre necessarie a raggiungere gli obiettivi individuati sul territorio iraniano.

La preparazione sarebbe stata al centro anche dei colloqui tra il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, incontratisi questa settimana in Israele.

L'operazione ipotizzata avrebbe caratteristiche differenti rispetto a una campagna militare prolungata. Il Pentagono starebbe valutando attacchi concentrati nell'arco di pochi giorni, capaci di colpire simultaneamente diversi settori strategici.

Tra i possibili bersagli figurano gli impianti nucleari, le infrastrutture energetiche e gli arsenali di missili e droni iraniani. Si tratta di obiettivi che, secondo i funzionari citati dal New York Times, potrebbero ridurre la capacità di risposta militare di Teheran e compromettere ulteriormente la tenuta economica del Paese.

L'obiettivo di piegare la resistenza iraniana

Alla base della strategia attribuita a Washington e Tel Aviv ci sarebbe la convinzione che una nuova offensiva possa spingere l'Iran ad accettare concessioni diplomatiche finora respinte.

Dopo quasi otto mesi di conflitto, la Repubblica islamica si trova ad affrontare pesanti difficoltà economiche e una crescente pressione internazionale. Secondo alcune valutazioni riportate dal quotidiano americano, un'altra serie di bombardamenti contro infrastrutture cruciali potrebbe aggravare la crisi fino a costringere Teheran a modificare la propria posizione negoziale.

Una valutazione che resta controversa. Un attacco contro il settore energetico iraniano potrebbe infatti avere conseguenze anche al di fuori dei confini nazionali, alimentando nuove tensioni nei mercati petroliferi e aumentando i rischi per la sicurezza dei Paesi del Golfo.

La precedente fase del conflitto ha già dimostrato quanto l'instabilità regionale possa incidere sulla navigazione commerciale e sulle forniture energetiche internazionali, soprattutto nell'area dello Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il commercio mondiale di petrolio.

Trump prende tempo fino alle elezioni di novembre

Il calendario politico americano rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda. Le elezioni di metà mandato, previste per il 3 novembre, chiameranno gli elettori statunitensi a rinnovare la Camera dei rappresentanti e una parte del Senato.

Donald Trump ha dichiarato di non voler avviare una nuova offensiva contro l'Iran prima del voto. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa americana, il presidente avrebbe già respinto in passato diverse proposte di operazioni militari su larga scala.

La posizione della Casa Bianca appare improntata alla cautela sui tempi di un eventuale intervento, mentre il governo israeliano continua a considerare prioritario impedire la ricostituzione delle capacità militari e nucleari iraniane.

Secondo il Financial Times, Netanyahu avrebbe valutato un attacco già nel fine settimana del 10 ottobre, incontrando però l'opposizione del presidente americano, contrario a un'immediata ripresa delle ostilità prima delle elezioni.

Il rinvio dell'eventuale operazione a novembre consentirebbe dunque a Washington di separare una decisione militare particolarmente delicata dalla scadenza elettorale. Non esiste però alcuna conferma che l'offensiva sarà effettivamente autorizzata dopo il voto.

La risposta di Teheran e il rischio di un conflitto più ampio

L'Iran continua a respingere le richieste americane sul proprio programma nucleare e considera le minacce militari un ostacolo alla ripresa di negoziati credibili. Le autorità iraniane hanno più volte avvertito che una nuova offensiva provocherebbe una risposta più estesa rispetto alle precedenti rappresaglie, con possibili conseguenze per le basi statunitensi nella regione e per le infrastrutture strategiche dei Paesi coinvolti.

La tensione si concentra anche nello Stretto di Hormuz, dove la navigazione commerciale continua a essere compromessa dal conflitto. Il 22 ottobre i media iraniani hanno riferito di sette petroliere danneggiate o incendiate, ma le informazioni non hanno ricevuto una conferma indipendente completa.

Parallelamente, i canali diplomatici non sono stati interrotti. Pakistan e Qatar continuano a svolgere un ruolo di mediazione, cercando di avvicinare le posizioni di Washington e Teheran. Tra i principali punti di contrasto restano il programma nucleare iraniano, le sanzioni economiche e la libertà di navigazione nel Golfo.

Il Medio Oriente davanti a un nuovo bivio

Il rafforzamento della presenza militare americana nella regione e la preparazione di nuovi piani di attacco rendono più concreta la possibilità di una ripresa delle ostilità. Ma la pianificazione militare può anche costituire uno strumento di pressione negoziale, senza necessariamente tradursi in un intervento.

La Casa Bianca, interpellata dal New York Times, ha evitato di confermare i preparativi, ribadendo che il presidente mantiene aperte tutte le opzioni per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari.

Il prossimo passaggio politico sarà rappresentato dalle elezioni americane del 3 novembre. Fino ad allora, Washington e Tel Aviv continueranno a valutare le proprie scelte, mentre i mediatori internazionali cercheranno di scongiurare una nuova escalation.

La decisione finale resta nelle mani di Donald Trump. E proprio l'incertezza sulle sue intenzioni contribuisce a mantenere alta la tensione in un Medio Oriente già profondamente segnato da mesi di guerra.