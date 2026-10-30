Dnipro, strage alla stazione: 14 morti. Lavrov negli Usa per il G20 Droni russi sui civili in Ucraina. A Mosca chiude Novaya Gazeta: «Il regime ci ha uccisi»

La guerra continua a uccidere i civili in ??????????????, mentre la diplomazia internazionale tenta di riaprire un dialogo tra ?????????? e ????????. Un drone russo ha colpito la stazione ferroviaria di ????????????, provocando almeno 14 morti e numerosi feriti. L'attacco è avvenuto giovedì 29 ottobre, quando decine di persone si trovavano su una banchina in attesa di salire su un treno diretto a ????????????????????????. Nelle stesse ore, il ministro degli Esteri russo ???????????? ???????????? è arrivato negli ?????????? ?????????? per partecipare al vertice dei ministri degli Esteri del ??????. Sul fronte interno russo arriva invece una notizia destinata a segnare la storia della libertà di stampa: la chiusura di ???????????? ????????????, uno degli ultimi simboli del giornalismo indipendente del Paese.

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Secondo la ricostruzione delle autorità ucraine, un velivolo senza pilota a propulsione a reazione ha centrato una delle banchine della principale stazione ferroviaria di ????????????. In quel momento erano presenti un convoglio pendolare e un treno passeggeri. L'allarme aereo era già scattato, ma molte persone si trovavano ancora nell'area.

Il primo bilancio parlava di 13 morti. Successivamente il governatore della regione di Dnipropetrovsk, ?????????????????? ????????????, ha confermato che le vittime erano salite a 14. Altre 14 persone sono rimaste ferite, sei delle quali in condizioni gravi.

Le immagini diffuse dai soccorritori mostrano le conseguenze dell'esplosione sulla banchina ferroviaria, dove i passeggeri si preparavano a partire. Le squadre di emergenza hanno lavorato per prestare assistenza ai feriti e recuperare i corpi delle vittime.

Il presidente ucraino ?????????????????? ???????????????? ha definito l'attacco terribile, chiedendo agli alleati occidentali una risposta più decisa contro l'escalation militare russa.

Per oggi, venerdì 30 ottobre, il sindaco ?????????? ?????????????? ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere saranno esposte a mezz'asta per ricordare le vittime della stazione e gli altri residenti uccisi nei bombardamenti delle ultime settimane.

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La strage di ???????????? si inserisce in una giornata particolarmente sanguinosa per la popolazione ucraina. Altri bombardamenti hanno colpito ??????????????????, dove sono morte anche due adolescenti, e ????????????????????, dove tre persone hanno perso la vita negli attacchi contro edifici residenziali.

Nella tarda serata del 29 ottobre un missile russo ha raggiunto anche ????????, provocando almeno una vittima. Sono stati segnalati incendi, danni ad abitazioni e strutture civili. Complessivamente, secondo le autorità ucraine, almeno venti persone sono morte nei bombardamenti della giornata.

La pressione militare si concentra sempre più sulle infrastrutture fondamentali del Paese. Ferrovie, impianti energetici e collegamenti logistici rappresentano obiettivi particolarmente vulnerabili, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana della popolazione.

A ???????????? è stato colpito anche un dormitorio studentesco, mentre le interruzioni dell'energia elettrica hanno interessato circa 350mila utenze.

La rete ferroviaria assume un'importanza strategica soprattutto perché lo spazio aereo civile ucraino resta chiuso dall'inizio dell'invasione russa del febbraio 2022. I treni rappresentano uno dei principali mezzi di trasporto per milioni di cittadini, compresi gli sfollati e le persone costrette a lasciare le zone più esposte agli attacchi.

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Mentre le operazioni militari proseguono, il ministro degli Esteri russo ???????????? ???????????? è arrivato ad ??????????????, negli ?????????? ??????????, per il vertice dei ministri degli Esteri del ??????, in programma il 30 e 31 ottobre.

La riunione sarà presieduta dal segretario di Stato americano ?????????? ?????????? e servirà anche a preparare il vertice dei capi di Stato e di governo previsto a dicembre.

La presenza di ???????????? sul territorio americano rappresenta un passaggio diplomatico significativo, soprattutto in un momento in cui Washington cerca di favorire una ripresa del negoziato sulla guerra in ??????????????.

Sul tavolo del ?????? non ci sarà soltanto il conflitto europeo. I ministri dovranno affrontare anche le tensioni in ?????????? ??????????????, le questioni energetiche, la sicurezza delle rotte marittime e le conseguenze economiche delle controversie commerciali internazionali.

Le divisioni tra i Paesi partecipanti restano profonde. La presenza della delegazione russa, contestata da alcuni alleati occidentali, rende particolarmente delicata la ricerca di posizioni condivise.

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Sul versante diplomatico cresce l'attenzione per la possibilità di nuovi colloqui trilaterali tra ????????????, ?????????????? e ?????????? ??????????, che potrebbero svolgersi il 10 novembre.

Il presidente americano ???????????? ?????????? ha affermato che un incontro tra ???????????????? ?????????? e ?????????????????? ???????????????? potrebbe essere organizzato presto, lasciando intendere che esistano margini per un avanzamento del confronto.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'?????????????? avrebbe intanto sospeso gli attacchi contro le raffinerie russe in seguito alle pressioni dell'amministrazione americana. La pausa, non formalizzata in un accordo pubblico, rappresenterebbe un tentativo di creare condizioni più favorevoli al dialogo.

Nella regione meridionale di ?????????????? è inoltre in corso una tregua locale destinata a consentire un'operazione umanitaria a ??????????????, cittadina sotto controllo russo dove circa duemila civili si trovano in condizioni estremamente difficili per la carenza di acqua, viveri e medicinali.

La coesistenza di iniziative diplomatiche e nuovi bombardamenti mostra quanto fragile rimanga il percorso negoziale.

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Sul fronte interno russo, la giornata è segnata da un annuncio che va oltre la vicenda di una singola testata giornalistica. ???????????? ????????????, storico quotidiano indipendente fondato nel 1993, ha comunicato la decisione di cessare definitivamente l'attività.

Il titolo scelto dalla redazione per il suo messaggio di addio è durissimo: «Ci hanno uccisi».

La chiusura operativa è fissata al 9 novembre. Quel giorno i giornalisti lasceranno la sede di ??????????, spegneranno i server e interromperanno le attività. La redazione ha annunciato che sarà pubblicato un ultimo numero.

Nel comunicato, i giornalisti attribuiscono direttamente alle autorità russe e ai servizi di sicurezza la responsabilità di aver reso impossibile la prosecuzione del lavoro.

Alla base della decisione ci sono lo sfratto dagli uffici storici di Potapovsky Lane, nel centro di ??????????, e il blocco del sistema attraverso il quale i lettori potevano sostenere economicamente il giornale.

La redazione denuncia una campagna coordinata per privarla delle risorse indispensabili alla sopravvivenza, dopo anni di limitazioni, procedimenti giudiziari e interventi delle autorità contro le pubblicazioni indipendenti.

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La storia di ???????????? ???????????? è legata ad alcune delle pagine più difficili della Russia contemporanea. Per oltre tre decenni la testata ha raccontato corruzione, abusi di potere, violazioni dei diritti umani e conflitti armati, mantenendo una posizione critica verso il ????????????????.

Tra le sue firme più conosciute figura ???????? ??????????????????????????, giornalista assassinata nel 2006, nota per le sue inchieste sulla guerra in ?????????????? e sulle violazioni dei diritti civili.

Il giornale ricorda che sei persone legate alla sua attività giornalistica e civile sono state uccise nel corso degli anni. Una memoria dolorosa che accompagna la chiusura e che la redazione considera parte integrante della propria storia.

Tra i fondatori della testata c'è ?????????????? ??????????????, insignito del premio ?????????? ?????? ???? ???????? nel 2021 per il suo impegno a favore della libertà di espressione.

Dopo l'invasione dell'??????????????, nel 2022, il lavoro del giornale era diventato sempre più difficile. La testata aveva subito il blocco dei propri canali informativi, la revoca della registrazione come organo di stampa e una serie di restrizioni che ne avevano fortemente limitato l'attività.

Nel settembre 2026 il ministero della Giustizia russo ha inoltre inserito ???????????? ???????????? nel registro degli agenti stranieri.

La chiusura del giornale assume così un significato simbolico che supera i confini della ????????????. Nel momento in cui il conflitto ucraino continua a provocare vittime e distruzioni, scompare dalla scena interna una delle voci che per decenni hanno cercato di documentare criticamente le scelte del potere russo.

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La giornata del 30 ottobre restituisce tre immagini molto diverse della stessa crisi. A ???????????? i soccorritori affrontano le conseguenze di un attacco contro una stazione ferroviaria piena di civili. Ad ?????????????? i rappresentanti delle grandi potenze cercano possibili punti di contatto per riportare il confronto sul terreno diplomatico. A ?????????? una redazione storica prepara l'ultimo numero prima di spegnere definitivamente le proprie attività.

I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se gli annunciati colloqui di novembre riusciranno a tradursi in un negoziato concreto. Per ora, la distanza tra gli sforzi della diplomazia e quanto accade quotidianamente sul territorio ucraino resta evidente.

La strage di ???????????? ricorda che, mentre i governi discutono di possibili accordi, la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto della guerra.