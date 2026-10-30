Binance, colpo da 6,3 miliardi: il più grande furto di criptovalute Attacco hacker alla maggiore piattaforma mondiale. Sospesi i prelievi, sospetti sulla Corea del Nord

Il più grande furto di criptovalute della storia scuote i mercati finanziari e mette sotto pressione il sistema mondiale degli investimenti digitali. La vittima è ??????????????, la maggiore piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, colpita da un attacco informatico che avrebbe consentito agli hacker di sottrarre asset per circa 6,3 miliardi di dollari. Una cifra senza precedenti, destinata a riaprire il dibattito sulla sicurezza delle piattaforme che custodiscono i risparmi di milioni di investitori.

L'attacco, avvenuto giovedì 29 ottobre, ha provocato una reazione immediata sui mercati. Il ?????????????? ha perso oltre il 3%, scendendo fino a circa 76.400 dollari, mentre anche le altre principali criptovalute hanno registrato pesanti flessioni.

?????????????? ha sospeso temporaneamente depositi e prelievi per consentire verifiche di sicurezza, assicurando che i fondi degli utenti saranno tutelati e che la società coprirà le perdite provocate dall'attacco.

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Le prime ricostruzioni indicano che l'operazione potrebbe essere cominciata da un computer portatile appartenente a un ingegnere informatico della società. Il dispositivo sarebbe stato compromesso, consentendo agli aggressori di accedere a una parte dell'infrastruttura tecnologica e autorizzare trasferimenti di criptovalute verso indirizzi esterni.

Un'operazione particolarmente sofisticata, perché non avrebbe richiesto necessariamente il furto delle chiavi private utilizzate per custodire i fondi digitali. Secondo ??????????????, infatti, al momento non sarebbero emerse prove della compromissione di queste credenziali.

Gli hacker avrebbero sfruttato i meccanismi interni di autorizzazione dei trasferimenti, riuscendo a spostare enormi quantità di criptovalute attraverso diverse reti blockchain.

Le società specializzate nell'analisi delle transazioni digitali stanno ricostruendo il percorso del denaro, nel tentativo di individuare gli indirizzi utilizzati dagli aggressori e impedire ulteriori trasferimenti.

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Uno degli elementi più delicati dell'inchiesta riguarda l'identità dei responsabili. Le società di analisi blockchain ?????? ???????? e ?????????????????????? ritengono che dietro l'operazione possa esserci un gruppo di hacker collegato alla ?????????? ?????? ????????.

I sospetti si concentrano su ??????????????????????????, organizzazione informatica già associata ad attacchi contro importanti operatori del mercato delle criptovalute. L'attribuzione, tuttavia, resta una valutazione degli specialisti e non costituisce ancora un accertamento definitivo delle autorità investigative.

Il precedente più significativo risale al febbraio 2025, quando dalla piattaforma ?????????? furono sottratti circa 1,5 miliardi di dollari in criptovalute. Anche quell'operazione era stata attribuita ad hacker nordcoreani.

Per ??????????????????, secondo le valutazioni degli esperti internazionali, il furto di risorse digitali rappresenterebbe uno strumento per procurarsi valuta estera e aggirare almeno in parte gli effetti delle sanzioni economiche.

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La risposta all'attacco ha coinvolto alcune delle principali società mondiali che emettono criptovalute legate al valore del dollaro.

???????????? ha comunicato di aver congelato circa 1,57 miliardi di dollari in asset riconducibili all'operazione. ???????????? è intervenuta su oltre 800 milioni di dollari, mentre altre società hanno collaborato al blocco di ulteriori risorse.

Complessivamente, ?????????????? e i suoi partner hanno individuato o congelato circa 3 miliardi di dollari. Resta invece incerta la sorte della parte restante, stimata intorno a 3,3 miliardi.

Il recupero del denaro rappresenta una sfida particolarmente complessa. A differenza delle stablecoin, sulle quali gli emittenti possono intervenire bloccando determinati indirizzi, il ?????????????? non dispone di un'autorità centrale in grado di congelare direttamente le monete sottratte.

Gli investigatori devono quindi seguire gli spostamenti sulla blockchain e cercare di intercettare i fondi quando entrano in contatto con piattaforme soggette a controlli.

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Il contraccolpo finanziario non riguarda soltanto ??????????????. Le quotazioni delle principali criptovalute hanno risentito dell'incertezza, mentre le azioni delle società esposte al settore hanno subito vendite significative.

???????????????? ha perso terreno nelle contrattazioni successive alla chiusura di ???????? ????????????, così come ????????????????, società nota per i suoi consistenti investimenti in Bitcoin.

Il timore degli operatori è che un episodio di queste dimensioni possa compromettere la fiducia nelle piattaforme centralizzate, dove gli investitori affidano a un soggetto privato la custodia delle proprie criptovalute.

La vicenda evidenzia una contraddizione del mercato digitale: mentre le tecnologie blockchain sono progettate per rendere verificabili e difficilmente alterabili le transazioni, le infrastrutture informatiche utilizzate dagli intermediari possono continuare a rappresentare punti vulnerabili.

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La società ha cercato di contenere l'allarme assicurando che nessun cliente dovrà sostenere le conseguenze economiche dell'attacco. La cofondatrice ???? ???? ha dichiarato che il gruppo intende coprire integralmente le perdite.

Anche ?????????????????? ????????, fondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma, è intervenuto per rassicurare gli investitori sulla protezione dei loro fondi.

?????????????? dispone di un fondo di emergenza costituito per affrontare incidenti di sicurezza, ma l'entità dell'attacco supera ampiamente la dotazione ordinaria di questa riserva.

Il gruppo, che conta circa 335 milioni di utenti registrati nel mondo, dovrà ora dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per assorbire il danno e ripristinare la piena operatività.

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L'attacco rischia di accelerare le richieste di controlli più severi sulle piattaforme di scambio, soprattutto per quanto riguarda la custodia dei fondi, i sistemi di autorizzazione delle operazioni e la protezione degli accessi informatici.

La vicenda solleva anche interrogativi sulla capacità delle grandi società tecnologiche di prevenire attacchi sempre più sofisticati, in un contesto nel quale le organizzazioni criminali dispongono di strumenti avanzati e risorse economiche considerevoli.

Le prossime ore saranno decisive per verificare quanti fondi potranno essere effettivamente recuperati, quando riprenderanno regolarmente depositi e prelievi e quali responsabilità emergeranno dall'indagine.

Per il mercato mondiale delle criptovalute, il furto da 6,3 miliardi di dollari rappresenta già uno spartiacque. Non soltanto per la dimensione della somma coinvolta, ma perché dimostra quanto anche il più grande intermediario del settore possa essere esposto a una violazione informatica capace di scuotere la fiducia degli investitori.