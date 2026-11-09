Papa Leone sfida Milei: «L'economia deve servire le persone». E lui applaude A Buenos Aires il Pontefice richiama il presidente argentino ai doveri della politica

Il presidente della motosega applaude il Papa che gli ricorda come l'economia debba servire gli esseri umani, non sacrificarli sull'altare dei conti pubblici. È una delle immagini più significative della visita di Leone XIV in Argentina. Da una parte Javier Milei, il presidente che ha costruito la propria identità politica sulla riduzione dello Stato, sui tagli alla spesa e sulla liberalizzazione dell'economia. Dall'altra il Pontefice che, senza pronunciare accuse personali e senza cercare lo scontro, pone davanti al potere una questione essenziale: quale valore può avere una crescita economica se non migliora la vita delle persone?

«L'economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell'economia». La frase risuona nel Palacio Libertad di Buenos Aires, davanti alle autorità argentine, ai rappresentanti della società civile e al corpo diplomatico. Milei è presente, ascolta e applaude. Un gesto istituzionale che non cancella le differenze tra la visione sociale espressa dal Papa e le politiche di austerità perseguite dal governo argentino.

Il Papa e la motosega di Milei

La visita di Leone XIV, arrivato in Argentina l'8 novembre dopo la tappa in Uruguay, assume inevitabilmente un significato politico. È il primo viaggio di un Pontefice nel Paese sudamericano dopo quasi quarant'anni e avviene in una fase segnata da profonde trasformazioni economiche e sociali.

Milei ha fatto della cosiddetta motosega il simbolo della propria azione di governo. Riduzione della spesa pubblica, contenimento del deficit, privatizzazioni e deregolamentazione rappresentano gli strumenti attraverso i quali il presidente intende rilanciare l'economia argentina.

I sostenitori delle riforme ne rivendicano la necessità per ristabilire gli equilibri finanziari e affrontare problemi strutturali che affliggono il Paese da decenni. I critici denunciano invece le conseguenze sociali dei tagli, soprattutto per pensionati, lavoratori, persone con disabilità e settori che dipendono dai servizi pubblici.

Il Papa non entra nel merito delle singole misure economiche. Il suo intervento pone però un criterio di giudizio preciso: la crescita deve raggiungere anche chi incontra maggiori difficoltà.

Ricorda le famiglie che convivono con l'incertezza, le persone in cerca di occupazione, gli anziani che hanno contribuito alla costruzione della società e quanti, pur lavorando, non riescono a soddisfare le necessità familiari.

Non è una contestazione dell'iniziativa privata. Leone XIV ne riconosce esplicitamente il valore e invita a favorire nuove opportunità economiche. Ma rivendica che l'efficienza non possa diventare un principio separato dalla dignità delle persone.

La democrazia e i limiti del potere

Nel discorso del Pontefice c'è anche un richiamo alla qualità della vita democratica.

Leone XIV invita chi governa a riconoscere i limiti dell'autorità ricevuta, a rispettare chi esprime opinioni differenti e a considerare la politica una forma di servizio alla comunità.

«L'autorità raggiunge il suo significato più alto quando viene esercitata come servizio», afferma il Papa.

Un messaggio che assume particolare rilevanza in un Paese attraversato da forti contrapposizioni politiche e sociali. Il governo di Milei ha spesso utilizzato una comunicazione aggressiva nei confronti degli avversari, dei movimenti sindacali e di una parte delle istituzioni.

Il Pontefice propone un'altra concezione del confronto pubblico, fondata sull'ascolto, sulla prudenza e sul riconoscimento delle ragioni altrui.

Non chiede di rinunciare alle proprie idee. Ricorda che la legittimazione elettorale non esaurisce le responsabilità di chi governa e che la democrazia vive anche attraverso il rispetto delle istituzioni e delle minoranze.

I giovani che lasciano l'Argentina

Uno dei momenti più significativi dell'intervento riguarda l'emigrazione giovanile.

«Una nazione deve chiedersi seriamente dove ha sbagliato quando i suoi giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra per realizzare i propri sogni».

È una riflessione che va ben oltre i confini argentini.

Leone XIV richiama la necessità di investire nell'istruzione, nella formazione professionale, nell'università e nella ricerca. Senza queste condizioni, osserva, diventa difficile permettere alle nuove generazioni di costruire liberamente il proprio futuro.

Il problema non riguarda soltanto il numero di posti di lavoro disponibili, ma la qualità delle opportunità offerte a chi vorrebbe restare.

Quando un giovane è costretto a cercare altrove una prospettiva di vita, il Paese perde competenze, capacità creative e una parte del proprio futuro.

È una questione che riguarda anche l'Italia, dove lo spopolamento di numerose aree interne e la partenza di giovani qualificati costituiscono problemi strutturali.

Il richiamo del Papa assume così una dimensione universale: una società deve interrogarsi non soltanto sulla ricchezza che produce, ma sulle possibilità che offre alle generazioni chiamate a raccoglierne l'eredità.

Il ritorno nella terra di Francesco

Nel viaggio argentino emerge inevitabilmente anche la memoria di Papa Francesco.

Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires, non era mai tornato nella propria patria durante il pontificato. La visita del suo successore assume dunque un valore particolare per un popolo che ha seguito per dodici anni il cammino del primo Papa latinoamericano.

Leone XIV ricorda Francesco e il legame profondo che ha sempre mantenuto con l'Argentina.

Anche Milei, che in passato aveva rivolto parole durissime contro Bergoglio, sceglie un tono diverso e lo definisce «l'argentino più importante della storia».

Il riferimento al predecessore offre al Pontefice l'occasione per richiamare una continuità nella dottrina sociale della Chiesa, soprattutto nell'attenzione verso i poveri, gli esclusi e quanti rischiano di rimanere ai margini delle trasformazioni economiche.

Non si tratta di contrapporre automaticamente la Chiesa al mercato o di identificare il messaggio evangelico con un programma politico. Il principio sostenuto dal Papa è che la dignità umana debba rappresentare un limite e un criterio per ogni scelta economica.

L'applauso di Milei e le domande che restano

L'immagine conclusiva è quella del presidente argentino che applaude.

Il gesto può essere interpretato come una manifestazione di rispetto istituzionale nei confronti del Pontefice. Non rappresenta necessariamente un'adesione alle sue valutazioni, né annuncia un cambiamento delle politiche economiche del governo.

Resta, però, il significato del messaggio pronunciato davanti a chi è chiamato a decidere.

Leone XIV non nega l'importanza dell'equilibrio dei conti pubblici, della crescita o della capacità di attrarre investimenti. Ricorda che questi obiettivi devono essere valutati anche alla luce delle conseguenze sulla vita delle persone.

È un richiamo che può essere condiviso o contestato nelle sue implicazioni politiche, ma che solleva domande concrete: quali sacrifici sono richiesti per risanare un'economia? Come vengono distribuiti? Quali protezioni rimangono per chi non è in grado di sostenerli? E quali opportunità reali vengono create per il futuro?

Nel suo primo discorso in Argentina, il Papa non offre un modello economico alternativo a quello di Milei. Chiede piuttosto che ogni modello venga misurato anche sulla sua capacità di tutelare la dignità umana.

Il presidente applaude. La verifica di quella distanza tra le parole pronunciate e le scelte di governo appartiene, invece, alla politica e ai cittadini argentini.

Perché un'economia può anche tornare a crescere, i mercati possono ritrovare fiducia e i bilanci possono raggiungere l'equilibrio. Ma il successo di un Paese non si misura soltanto nei numeri. Si misura anche nella vita che riesce a garantire alle persone.