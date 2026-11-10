Ucraina, negoziati di pace ad Abu Dhabi: c'è anche l'Italia Ripartono i colloqui tra Kiev e Mosca con la mediazione degli Usa. Rubio: «La strada è ancora lunga»

Sono ripresi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i negoziati per cercare una soluzione diplomatica alla guerra tra Russia e Ucraina. Dopo nove mesi di interruzione, le delegazioni di Mosca e Kiev sono tornate a confrontarsi con la mediazione degli Stati Uniti, in un vertice di due giorni che potrebbe rappresentare un nuovo passaggio nel difficile percorso verso la pace. La novità riguarda anche la presenza europea: per la prima volta in questa fase negoziale è arrivata negli Emirati una rappresentanza che comprende anche l'Italia, insieme a Francia, Germania, Regno Unito, Nato e Commissione europea.

Le aspettative restano però prudenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha accolto positivamente la ripresa del dialogo, riconoscendo che i colloqui sono preferibili all'assenza di contatti, ma ha avvertito che la strada per arrivare a un accordo resta lunga. La distanza tra le posizioni russe e ucraine continua infatti a riguardare i territori occupati, le garanzie di sicurezza e le condizioni necessarie per interrompere definitivamente le ostilità.

Il vertice negli Emirati e il ruolo degli Stati Uniti

I negoziati del 10 e 11 novembre segnano la ripresa del formato trilaterale che aveva già riunito le delegazioni nei primi mesi del 2026. Le trattative erano state sospese a febbraio, quando l'escalation militare in Medio Oriente aveva spostato l'attenzione diplomatica americana su altri scenari.

A guidare la delegazione ucraina è Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estera e figura centrale nei precedenti contatti con Mosca. Per la Russia è presente Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin e già protagonista dei negoziati avviati nel 2022.

La mediazione statunitense è affidata a Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, e a Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, entrambi impegnati negli ultimi mesi nei contatti diplomatici con le due parti.

L'amministrazione americana punta a verificare se esistano condizioni concrete per avvicinare le rispettive posizioni. Il confronto riguarda non soltanto la fine dei combattimenti, ma anche la futura architettura di sicurezza dell'Ucraina e, più in generale, dell'intero continente europeo.

Anche l'Italia ad Abu Dhabi, ma gli europei non trattano con Mosca

La partecipazione dell'Italia rappresenta uno degli elementi politici più significativi del vertice. I rappresentanti italiani sono presenti insieme ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Regno Unito, oltre agli esponenti della Commissione europea e della Nato.

La loro presenza non significa, tuttavia, che i Paesi europei siedano direttamente al tavolo con la delegazione russa. Il negoziato principale resta riservato a Russia, Ucraina e Stati Uniti, mentre i partner europei partecipano a incontri separati di coordinamento con Kiev e Washington.

È stato lo stesso Rustem Umerov a spiegare che la giornata si è aperta con una riunione tra la delegazione ucraina, i rappresentanti europei e gli inviati americani, prima del passaggio alla trattativa trilaterale.

L'obiettivo è mantenere una posizione condivisa sulle garanzie di sicurezza e assicurare che gli interessi europei siano considerati nelle eventuali intese. Una questione particolarmente delicata perché qualsiasi accordo sulla guerra avrebbe conseguenze dirette sugli equilibri militari e politici del continente.

Da parte russa, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha ribadito che il formato negoziale resta esclusivamente trilaterale. Mosca continua a opporsi alla partecipazione diretta degli europei ai colloqui.

Il nodo dei territori occupati e delle garanzie di sicurezza

Il principale ostacolo alla trattativa rimane la questione territoriale. La Russia continua a rivendicare il controllo delle regioni ucraine che ha dichiarato unilateralmente annesse nel settembre 2022, comprese aree che le sue forze armate non hanno mai conquistato completamente.

In particolare, il futuro del Donetsk costituisce uno dei punti più controversi. Mosca chiede il ritiro delle truppe ucraine anche dai territori ancora controllati da Kiev, una condizione che il governo del presidente Volodymyr Zelensky continua a respingere.

L'Ucraina considera inaccettabile un accordo che imponga la rinuncia a territori non conquistati militarmente dalla Russia e chiede garanzie internazionali capaci di prevenire una nuova aggressione.

Proprio le garanzie di sicurezza rappresentano uno dei temi sui quali gli americani stanno concentrando il lavoro diplomatico. L'obiettivo è individuare un sistema di protezione che possa offrire a Kiev sufficienti certezze per accettare un'intesa, senza provocare una rottura definitiva con Mosca.

Secondo Marco Rubio, questo passaggio sarà decisivo per qualsiasi accordo. Il segretario di Stato ha riconosciuto che le garanzie dovranno essere considerate credibili dall'Ucraina e, contemporaneamente, compatibili con un'intesa accettata dalla Russia.

Cessate il fuoco, energia e scambio di prigionieri

Accanto alla questione territoriale, il negoziato affronta alcune misure che potrebbero favorire una riduzione immediata delle ostilità. Tra queste figurano una possibile tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, la sicurezza della navigazione nel Mar Nero e nuovi scambi di prigionieri.

Per l'Ucraina, la protezione delle centrali elettriche e delle reti di distribuzione rappresenta una priorità, soprattutto con l'avvicinarsi dell'inverno. Gli attacchi russi contro il sistema energetico continuano a mettere sotto pressione la popolazione civile e le capacità produttive del Paese.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina proporrà misure concrete per ridurre l'intensità dei combattimenti, accompagnate da un confronto sulle condizioni necessarie per organizzare un eventuale incontro tra i leader di Ucraina, Russia e Stati Uniti.

Un vertice ai massimi livelli potrebbe diventare il passaggio decisivo per affrontare le questioni politiche che difficilmente possono essere risolte soltanto dalle delegazioni tecniche. Al momento, però, non esistono indicazioni definitive su tempi e modalità di un simile appuntamento.

Rubio frena gli entusiasmi: la pace resta lontana

La ripresa dei colloqui viene considerata da Washington un risultato diplomatico importante, ma non ancora un segnale di svolta.

Il segretario di Stato Marco Rubio, intervenendo a margine degli incontri internazionali a Parigi, ha sottolineato che la riapertura del negoziato rappresenta un fatto positivo, pur riconoscendo le difficoltà incontrate finora nel produrre risultati concreti.

Gli Stati Uniti, ha spiegato, continueranno a svolgere il ruolo di mediatori, senza poter garantire il raggiungimento di un accordo. La decisione finale spetta infatti alle parti direttamente coinvolte nel conflitto.

Anche la questione europea resta aperta. Rubio non ha escluso che in futuro possano esserci contatti diretti tra rappresentanti europei e russi, precisando però che fino a questo momento è stata Mosca a opporsi a tale prospettiva.

La cautela americana riflette una situazione nella quale la volontà di mantenere aperto il dialogo non coincide ancora con la disponibilità a compromessi sui temi centrali della guerra.

Il confronto diplomatico mentre continuano i combattimenti

I colloqui di Abu Dhabi si svolgono mentre sul terreno la guerra prosegue. Gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine e le operazioni di Kiev contro obiettivi strategici in territorio russo mostrano quanto sia ancora distante una cessazione stabile delle ostilità.

Il presidente americano Donald Trump continua a sostenere la possibilità di arrivare a un'intesa più ampia, capace di affrontare contemporaneamente la guerra e i futuri rapporti di sicurezza tra Russia ed Europa.

Restano tuttavia profonde divergenze sull'eventuale riconoscimento dei territori occupati, sulla presenza militare occidentale in Ucraina e sulle garanzie che dovrebbero accompagnare un accordo.

La partecipazione dei rappresentanti europei, compresa l'Italia, indica la volontà di non lasciare esclusivamente a Washington e Mosca la definizione dei futuri equilibri continentali. Ma il loro coinvolgimento diretto nelle trattative continua a incontrare la resistenza del Cremlino.

Il vertice proseguirà fino all'11 novembre. La prima verifica riguarderà la possibilità di individuare punti sui quali continuare il confronto e ottenere risultati almeno sulle misure umanitarie e sulla riduzione degli attacchi. Un accordo complessivo resta un obiettivo distante, ma la riapertura del canale diplomatico offre una nuova occasione per tentare di interrompere una guerra che dura ormai da oltre quattro anni.