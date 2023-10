Le 51 vittime di Hroza, l'ennesima strage russa dall'inizio dell'invasione È finita dopo 12 ore la ricerca di sopravvissuti: hanno scavato a mani nude

La città di Hroza finirà nei libri di storia come la strage di civili più insensata e cruenta da quanto la Russia ha invaso l'Ucraina. Sono morte 51 persone e sei sono i feriti. Non facevano nulla. Non ospitavano armi, truppe, segreti. Erano riunite in un edificio e piangevano un soldato morto. Un missile ha colpito in pieno il palazzo, mandandolo in briciole e spazzando via quelle anime innocenti.

Le spaventose immagini si sono diffuse in tutto il mondo. In alcune di esse, più di una dozzina di corpi giacevano a terra, rivolti in basso, di lato o, in un caso, ammassati uno sopra l'altro. I vestiti erano carbonizzati e strappati; gli arti sembravano essere mutilati. In una foto, una donna in camicia di flanella stava sopra i corpi e guardava giù, tenendosi una mano davanti alla bocca.

I morti sono stati coperti nel miglior modo possibile fino all'arrivo delle sacche mortuarie. Entro la fine della giornata, Hroza si era unita alla triste lista di nomi incisi nell'elenco delle città e dei villaggi ucraini devastati, tra cui Kramatorsk, dove oltre 50 civili persero la vita quando le forze russe bombardarono una stazione ferroviaria nell'aprile 2022, e Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, dove almeno 500 civili furono uccisi negli attacchi con missili e razzi russi un mese prima.

La tragedia è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Zelensky ha intrapreso l'ennesimo viaggio per rafforzare il sostegno occidentale all'Ucraina. Ha partecipato a un vertice europeo in Spagna, mirato a rafforzare la cooperazione in tutto il continente, mentre cresceva la preoccupazione per il calo del sostegno al suo paese mentre si prepara ad affrontare un altro inverno di aggressione russa.

Come risposta alla strage di Hroza, parlando presso un istituto di ricerca affiliato al Cremlino nella città sul Mar Nero di Sochi, il presidente Vladimir Putin ha nuovamente attribuito agli antagonisti occidentali la colpa della guerra in Ucraina e ha affermato che Mosca cerca di porre fine al conflitto. Hroza, che si trova nella regione di Kharkiv, dista circa 23 miglia dalla linea del fronte. L'esplosione nell'edificio è avvenuta intorno all'1 del pomeriggio, ora locale. Fino a tarda sera, la polizia e i soldati stavano ancora scavando a mano tra le macerie in cerca di sopravvissuti o di corpi.

Per Putin è così che si smette di fare la guerra: sterminando tutti.