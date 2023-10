Migliaia di missili da Gaza su Israele: il mondo scosso da una nuova guerra Attacco senza precedenti. Amas ha rivendicato l'invasione: ci sono molte vittime

Il gruppo militante di Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha condotto un attacco senza precedenti su Israele all'alba, sparando migliaia di razzi mentre decine di combattenti di Hamas si sono infiltrati lungo il fortemente fortificato confine in diverse posizioni via aria, terra e mare, cogliendo il paese di sorpresa in un importante giorno festivo.

Sei ore dopo l'inizio dell'invasione, i militanti di Hamas stavano ancora combattendo dentro diverse comunità israeliane, in una sorprendente dimostrazione di forza che ha scosso il paese. I social media erano ricchi di video di combattenti di Hamas che sfilavano con quello che sembravano essere veicoli militari israeliani rubati per le strade e almeno un soldato israeliano morto all'interno di Gaza veniva trascinato e calpestato da una folla arrabbiata di palestinesi che gridavano "Dio è grande".

L'esercito ha rifiutato di fornire dettagli sulle vittime o sulle rapine mentre continuava a combattere gli infiltrati. "Siamo in guerra", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso televisivo, dichiarando una mobilitazione di massa delle riserve dell'esercito del paese. "Non un 'operazione', non un 'turno', ma una guerra". "Il nemico pagherà un prezzo senza precedenti", ha aggiunto, promettendo che Israele avrebbe "risposto con un fuoco di una portata che il nemico non ha mai conosciuto".

Il giorno simbolico prescelto

L'attacco è avvenuto durante Simchat Torah, un giorno normalmente gioioso in cui gli ebrei completano il ciclo annuale di lettura del rotolo della Torah, ha ravvivato dolorosi ricordi della guerra del Medio Oriente del 1973 praticamente 50 anni dopo, in cui i nemici di Israele lanciarono un attacco sorpresa a Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. I paragoni con uno dei momenti più traumatici della storia israeliana hanno acuito le critiche a Netanyahu e ai suoi alleati di estrema destra, che avevano fatto campagna per un'azione più aggressiva contro le minacce provenienti da Gaza.

Il capo del servizio di soccorso israeliano Magen David Adom ha riferito almeno 16 feriti, tra cui una donna di circa 60 anni uccisa quando un razzo sparato da Gaza ha colpito in modo diretto. Altri due erano in condizioni gravi. Ci sono state segnalazioni di molte più vittime da entrambe le parti, ma le autorità non hanno immediatamente rilasciato dettagli. I media israeliani hanno riferito che decine di persone sono state ricoverate nel sud di Israele. Il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha segnalato feriti tra "molti cittadini" senza fornire numeri e gli altoparlanti delle moschee trasmettevano preghiere di lutto per i militanti uccisi.

L'esercito colto di sorpresa

L'esercito israeliano ha colpito obiettivi a Gaza in risposta a circa 2.500 razzi che hanno fatto suonare costantemente allarmi antiaerei fino a Tel Aviv e Gerusalemme, a circa 80 chilometri (50 miglia) di distanza. Ha detto che le sue forze erano impegnate in scontri a fuoco con i militanti di Hamas che si erano infiltrati in Israele in almeno sette posizioni. I combattenti si erano infiltrati oltre la recinzione di separazione e persino avevano invaso Israele attraverso il mare con parapendii e via mare, ha detto l'esercito.

Non è chiaro cosa abbia spinto Hamas a lanciare il suo attacco, che è avvenuto dopo settimane di tensioni in crescita lungo il confine di Gaza. Il leader oscuro dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, ha annunciato l'inizio di quello che ha chiamato "Operazione Al-Aqsa Storm".

"Oggi il popolo sta riconquistando la sua rivoluzione". In un discorso televisivo, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha avvertito che Hamas ha commesso "un grave errore" e ha promesso che "lo stato di Israele vincerà questa guerra". L'attacco avviene in un momento di divisione storica all'interno di Israele riguardo alla proposta di Netanyahu di riformare il sistema giudiziario.

Israele lacerata da divisioni interne

Le massicce proteste contro il piano hanno portato centinaia di migliaia di dimostranti israeliani nelle strade e hanno spinto centinaia di riservisti militari a evitare il servizio volontario, creando così turbolenze che hanno suscitato timori sulla prontezza al combattimento dell'esercito e preoccupazioni sulla sua capacità di deterrenza nei confronti dei nemici.

L'infiltrazione dei combattenti nel sud di Israele rappresenta un risultato importante - e una escalation - da parte di Hamas, che ha costretto milioni di israeliani a rifugiarsi in stanze sicure, riparandosi dalle esplosioni di razzi e dai continui combattimenti con i combattenti di Hamas.

Una guerra casa per casa

"Con i razzi ci sentiamo in qualche modo più sicuri, sapendo di avere il sistema di difesa missilistica Iron Dome e le nostre stanze sicure. Ma sapere che terroristi si aggirano per le comunità è un tipo di paura diversa," ha detto Mirjam Reijnen, una volontaria dei vigili del fuoco di 42 anni e madre di tre figli a Nahal Oz.

Israele ha costruito una massiccia recinzione lungo il confine di Gaza per impedire infiltrazioni. Scava profondamente sotto terra ed è dotata di telecamere, sensori ad alta tecnologia e tecnologia di ascolto sensibile. Ma le divisioni all'interno delle fila dell'esercito hanno minacciato di compromettere la reputazione di Netanyahu come esperto della sicurezza che farebbe qualsiasi cosa per proteggere Israele e la coesione di un'istituzione cruciale per la stabilità di un paese impegnato in conflitti a bassa intensità su molteplici fronti e minacce dal gruppo militante Hezbollah del Libano.

Hezbollah si è congratulato con Hamas, elogiando l'attacco come risposta a "crimini israeliani" e dicendo che i militanti avevano "il sostegno divino". Il gruppo ha detto che il suo comando in Libano era in contatto con Hamas riguardo all'operazione.

Il blocco commerciale

Israele ha mantenuto un blocco su Gaza dal momento in cui Hamas ha preso il controllo del territorio nel 2007. I nemici acerrimi hanno combattuto quattro guerre da allora. Ci sono state anche numerose serie di piccoli combattimenti tra Israele e Hamas e altri gruppi militanti più piccoli con base a Gaza.

Il blocco, che limita il movimento di persone e merci dentro e fuori da Gaza, ha devastato l'economia del territorio. Israele sostiene che il blocco sia necessario per impedire ai gruppi militanti di accumulare il loro arsenale. I palestinesi affermano che la chiusura equivale a una punizione collettiva.

Come tutto è iniziato

l conflitto tra Israele e la Striscia di Gaza è complesso e ha radici storiche che risalgono a diversi decenni fa. La situazione è caratterizzata da tensioni etniche, politiche, religiose e territoriali, ed è stata scatenata da una serie di eventi nel corso degli anni. Di seguito sono riportati alcuni dei principali eventi che hanno contribuito al conflitto: