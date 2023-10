Nomi di poeti e drammaturghi alle navi da guerra che puntano la cocaina È l'iniziativa, che a molti ha fatto storcere il naso, della Marina Irlandese: caso unico

L'Irlanda è orgogliosa dei suoi scrittori celebrati, in particolare di W.B. Yeats, il celebre poeta cresciuto in parte a Sligo, una contea selvaggia e rurale della costa occidentale che conserva il suo duraturo ruolo di Paese di Yeats.

Puoi fare una sosta al WB's Coffee House in Stephen Street a Sligo town o al vicino Yeats Society per una lettura di poesie. Puoi percorrere il Yeats Trail e fare una sosta presso la modesta tomba del poeta nella Drumcliffe Church.

Quindi è stato notevole il mese scorso quando The Irish Times ha riferito della più grande operazione antidroga nella storia irlandese, eseguita da — chi altro? — William Butler Yeats.

Non il poeta in persona, ovviamente, che è morto nel 1939, ma l'omonima nave da guerra lunga 300 piedi.

È stato un promemoria che la Marina irlandese, per la gioia di alcuni e il disprezzo di altri, ha intitolato le sue navi della piccola flotta a scrittori irlandesi da quasi un decennio.

L'attenzione rinnovata è giunta il 26 settembre, quando una nave cargo proveniente dal Sud America con più di due tonnellate di cocaina è apparsa, come una volta scrisse il poeta, sul "bianco petto del mare cupo".

Colpi d'avvertimento dalla nave Yeats hanno contribuito a fermare la nave cargo, consentendo ai Ranger dell'Esercito di salire a bordo e compiere un sequestro spettacolare di droga del valore di oltre 160 milioni di dollari.

Mentre le autorità hanno salutato l'operazione come segno della loro abilità nella pattuglia costiera, alcuni si sono interrogati se una piccola marina con navi intitolate a poeti e scrittori irlandesi possa fermare adeguatamente il traffico di droga lungo la costa.

Non ha aiutato che gli effettivi della marina si siano ridotti al punto da poter supportare pattuglie solo con due navi principali: la Yeats e la Samuel Beckett, intitolate al drammaturgo assurdo autore di "Aspettando Godot".

La James Joyce e la George Bernard Shaw sono state recentemente messe fuori servizio a causa di carenze di personale che hanno lasciato gli effettivi più esili di quanto non avvenisse dal 1970, ha detto Eugene Ryan, ex comandante della Marina irlandese. "I trafficanti di droga sanno di questa situazione", ha detto.

Quando si è ritirato nel 2012, ha detto che la marina aveva 1.200 persone e otto navi operative. La marina, che pattuglia le acque irlandesi con l'aiuto del Corpo Aereo del paese e di altre agenzie di controllo, riporta ora di avere 755 persone e due navi operative in qualsiasi momento, con piani per acquistarne altre due.

Il signor Ryan, che ha contribuito a guidare due grandi sequestri di droga al largo della costa irlandese nel 2007 e nel 2008, entrambi con più navi da guerra, ha spiegato: "Quando hanno iniziato a dare il nome alle navi con nomi di letterati come Yeats e Beckett, non ci è piaciuto affatto. La pratica precedente della marina di utilizzare nomi di donne dalla mitologia e dal folklore era una tradizione marinara di cui eravamo orgogliosi".

I funzionari della difesa hanno annunciato il nuovo approccio nel 2014 per "favorire una maggiore riconoscibilità" per la marina. Quando il leader irlandese Enda Kenny battezzò la Samuel Beckett nel 2014, notò la deliziosa ironia nel nominarla per un uomo che detestava fama pubblica.

Le critiche furono immediate. Il regista e scrittore irlandese Neil Jordan lamentò che era inappropriato associare artisti — molti dei quali pacifisti — con navi equipaggiate con cannoni e mitragliatrici pesanti.

Le quattro navi intitolate a scrittori costituiscono ora la maggior parte delle grandi navi della marina. Sono meglio conosciute per missioni umanitarie, tra cui la risposta alla crisi migratoria europea nel Mar Mediterraneo e la pandemia di coronavirus, quando la Beckett è stata trasformata in un centro mobile per i test.