Gaza, tank israeliani entrati nella Striscia: ma non è guerra casa per casa Bombardamenti da cielo, terra e mare: verso lo scontro che Hamas voleva e ha preparato per anni

L'esercito israeliano afferma che le sue forze di terra stanno "espandendo la loro attività" nella Striscia di Gaza , mentre si avvicina a un'invasione terrestre totale del territorio assediato. I servizi internet e telefonici sono crollati venerdì a Gaza sotto l’intensificato bombardamento israeliano, isolando in gran parte i suoi 2,3 milioni di persone dal mondo esterno e gli uni dagli altri. Israele ha ammassato centinaia di migliaia di soldati lungo il confine di Gaza . L'attesa offensiva di terra mira a sradicare il gruppo militante di Hamas in risposta alla sua sanguinosa incursione del 7 ottobre. Le esplosioni degli attacchi aerei hanno illuminato il cielo di Gaza.

Il fornitore di telecomunicazioni palestinese, Paltel, ha affermato che il bombardamento ha causato la "completa interruzione" dei servizi internet, cellulari e fissi. L'interruzione ha fatto sì che le vittime degli scioperi e i dettagli delle incursioni di terra non potessero essere immediatamente conosciuti. Alcuni telefoni satellitari hanno continuato a funzionare. Già immersi nell’oscurità dopo che la maggior parte dell’elettricità è stata tagliata settimane fa, i palestinesi sono stati gettati in isolamento, rannicchiati in case e rifugi con le scorte di cibo e acqua in esaurimento. Parenti fuori Gaza sono stati presi dal panico dopo che le loro chat di messaggistica con le famiglie all'interno sono improvvisamente interrotte e le chiamate hanno smesso di ricevere.

Israele afferma che i suoi attacchi prendono di mira i combattenti e le infrastrutture di Hamas e che i militanti operano tra i civili, mettendoli in pericolo. Il centro media di Hamas ha riferito di pesanti scontri notturni con le forze israeliane in diversi luoghi, inclusa quella che, secondo lui, era un'incursione israeliana a est del rifugiato. campo di Bureij nel centro della Striscia di Gaz .

Israele ha ammassato centinaia di migliaia di truppe lungo il confine in vista di un’offensiva di terra prevista. L’esercito ha detto che le forze di terra hanno condotto la loro seconda incursione di un’ora all’interno di Gaza in altrettanti giorni, colpendo dozzine di obiettivi militanti nelle ultime 24 ore. Più di 1.400 persone sono state uccise in Israele durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre, secondo al governo israeliano e almeno 229 ostaggi furono presi a Gaza . I militanti palestinesi hanno lanciato migliaia di razzi verso Israele, uno ha colpito un edificio residenziale a Tel Aviv, ferendo quattro persone. Sabato, l'esercito israeliano ha rilasciato i nomi di 310 soldati uccisi durante l'attacco iniziale di Hamas e le sue conseguenze. La stragrande maggioranza è stata uccisa il 7 ottobre, secondo l'annuncio. I soldati uccisi fanno parte del bilancio complessivo delle vittime in Israele. Il numero complessivo dei morti supera di gran lunga il bilancio combinato di tutte e quattro le precedenti guerre Israele-Hamas, stimato a circa 4.000.

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto che Israele si aspetta un'offensiva di terra lunga e difficile su Gaza. "Ci vorrà molto tempo" per smantellare la vasta rete di tunnel di Hamas, ha detto, aggiungendo che si aspetta una lunga fase di combattimenti a bassa intensità mentre Israele distrugge "sacche di resistenza". I suoi commenti indicavano una nuova fase della guerra potenzialmente estenuante e senza fine, dopo tre settimane di incessanti bombardamenti. Israele ha affermato che mira a schiacciare il governo di Hamas a Gaza e la sua capacità di minacciare Israele. Ma come verrà misurata la sconfitta di Hamas e le conseguenze di un'invasione rimangono poco chiari. Israele afferma che non intende governare il minuscolo territorio.

A Washington, il Pentagono ha detto che il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato con Gallant venerdì e "ha sottolineato l'importanza di proteggere i civili durante le operazioni delle forze di difesa israeliane e di concentrarsi sull'urgenza della consegna degli aiuti umanitari per i civili a Gaza " . Il Pentagono ha detto che Austin ha anche sollevato "la necessità che Hamas rilasci tutti gli ostaggi". Il conflitto ha minacciato di innescare una guerra più ampia in tutta la regione. Le nazioni arabe – compresi gli alleati degli Stati Uniti e quelle che hanno raggiunto accordi di pace o normalizzato i legami con Israele – hanno lanciato un crescente allarme per una potenziale invasione di terra, che probabilmente porterà vittime ancora più elevate nei combattimenti urbani.

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha avvertito su X che “ Il risultato sarà una catastrofe umanitaria di proporzioni epiche per gli anni a venire." Senza elettricità, senza comunicazioni e senza acqua, molti di coloro che sono intrappolati a Gaza non hanno avuto altra scelta che aspettare nelle loro case o cercare la relativa sicurezza di scuole e ospedali mentre Israele espandeva i suoi bombardamenti sabato mattina. Per tutta la notte, palle di fuoco arancioni sono esplose l'orizzonte sopra i condomini e i campi profughi di GazaLa città illumina brevemente nuvole di fumo bianco sospese nell'aria a causa degli scioperi precedenti. Alcune bombe colpiscono in gruppi ristretti, apparentemente colpendo nello stesso punto. Lynn Hastings, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per i territori occupati, ha pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter, che senza linee telefoniche e Internet, gli ospedali e le operazioni umanitarie non sarebbero in grado di operare . La Mezzaluna Rossa ha detto che non può contattare le squadre mediche e che i residenti non possono più chiamare le ambulanze, il che significa che i soccorritori dovranno inseguire il rumore delle esplosioni per trovare i feriti. I gruppi umanitari internazionali hanno affermato di essere riusciti a raggiungere solo alcuni membri dello staff utilizzando i telefoni satellitari.