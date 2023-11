Cipro, nuovo ceppo di coronavirus sta facendo strage di gatti Un'indagine sui decessi ha rivelato i rischi e la fusione con il virus canino

Una devastante emergenza felina sta colpendo l'isola di Cipro, nota come "isola dei gatti", dove i veterinari hanno segnalato oltre 8.000 decessi tra i felini. La causa di questa strage è stata identificata come un nuovo ceppo di coronavirus felino, denominato FCoV-23, che ha incorporato sequenze cruciali di Rna da un patogeno canino altamente virulento chiamato pantropic canine coronavirus (pCCoV). La scoperta, pubblicata come preprint su bioRxiv la scorsa settimana, solleva interrogativi su come questa grave malattia sia riuscita a diffondersi così ampiamente tra la popolazione felina dell'isola.

Migliaia i mici deceduti

Quando migliaia di gatti hanno iniziato a morire, mostrando sintomi come febbre, ventri gonfi e letargia tipici della peritonite infettiva felina (FIP), la comunità scientifica è stata sconcertata dall'apparente esplosione dei casi. Gary Whittaker, virologo presso la Cornell University College of Veterinary Medicine, ha elogiato i ricercatori per l'identificazione di questo "virus molto interessante e preoccupante", sottolineando che questo è il primo caso documentato di un coronavirus felino che si combina con pCCoV, generando una "tempesta perfetta di malattia e trasmissibilità".

Nessun pericolo per gli umani

I veterinari ciprioti avevano lanciato l'allarme a causa dell'aumento dei casi di FIP, una condizione non correlata al COVID-19 e non pericolosa per gli esseri umani. Inizialmente segnalati quasi 300.000 decessi entro luglio, i veterinari locali hanno successivamente ridimensionato il numero a circa 8.000. Ad agosto, il governo cipriota ha autorizzato l'uso veterinario del farmaco umano SARS-CoV-2 molnupiravir, dimostratosi efficace nel bloccare la replicazione del coronavirus e nel trattare la FIP.

Colpisce l'intestino e poi si diffonde

Il cuore della questione risiede nella capacità di FCoV-23 di infettare l'intestino e diffondersi attraverso le feci, mutando in una forma più pericolosa chiamata virus FIP (FIPV). Il team di ricercatori dell'Università di Edimburgo ha identificato FCoV-23 attraverso il sequenziamento dell'RNA su campioni prelevati da gatti malati a Cipro. Questo nuovo ceppo, che ha incorporato una significativa porzione di Rna da pCCoV, sembra essersi evoluto quando un coronavirus felino ha incontrato pCCoV in un ospite animale non identificato, incorporando la proteina spike di quest'ultimo.

Gli esperti dicono

Christine Tait-Burkard, coautrice dello studio e virologa presso il Roslin Institute dell'Università di Edimburgo, spiega che FCoV-23 potrebbe essere responsabile della grave FIP, mantenendo al contempo la capacità di infettare l'intestino e diffondersi attraverso le feci. Il team ipotizza che i cambiamenti nella proteina spike abbiano reso FCoV-23 più stabile al di fuori dell'ospite animale, aumentando la possibilità di trasmissione attraverso il contatto con feci contaminate.

Il virus si è già diffuso nel Regno Unito

Anche se la diffusione di FCoV-23 al di fuori di Cipro è ancora poco chiara, un caso è stato identificato nel Regno Unito in un gatto importato dall'isola. Il rischio per i gatti al di fuori di Cipro rimane basso, ma i ricercatori stanno collaborando con le autorità locali per testare i gatti e comprendere la prevalenza e il tasso di mortalità di questo nuovo ceppo. Parallelamente, sono in corso sforzi per migliorare gli strumenti diagnostici e condurre studi di laboratorio per esaminare come FCoV-23 infetti diversi tipi di cellule. L'obiettivo è anche indagare sulle caratteristiche uniche di FCoV-23 che potrebbero spiegare l'alto tasso di sintomi neurologici riscontrato nella malattia, superiore al 14% della FIP tipica. In questo momento di incertezza, i ricercatori stanno cercando risposte per proteggere la popolazione felina e comprendere appieno la portata di questa emergenza.