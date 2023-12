Cina, dialoghi con i propri cari morti con l'intelligenza artificiale Sempre più persone superano il dolore cullandosi con immagini e voci artificiali ricreate

Riportare in vita i morti per lenire il dolore dei vici. Decine di aziende cinesi hanno generato migliaia di "persone digitali", utilizzando una manciata di secondi di materiale audiovisivo del defunto. A volte utiulizzando una semplice foto e affidandosi all'Ai per ricreare movenze e voce. Gli esperti sostengono che tali creazioni possono offrire il conforto tanto necessario a coloro che sono devastati dalla perdita dei propri cari.

Il fenomeno è stato riscontrato da giornalisti in un silenzioso cimitero nella Cina orientale, dove diverse persone posano il cellulare sulle lapidi di cari scomparsi e avviano con loro il dialogo. Gli avatar leniscono l'assenza e forniscono sostegno: "Anche se non potrò più essere al tuo fianco, la mia anima è ancora presente in questo mondo e ti accompagna attraverso la vita", ascoltano due genitori parlare il proprio figlio studente universitario morto prematuramente.

L'ampia diffusione delle tecnologie di deep learning, come ChatGPT, in Cina, ha permesso di esplorare modi per "resuscitare" figli, mariti, mogli. Pur con risultati finora rudimentali, si moltiplicano i gruppi di lavoro per creare un database ricco di informazioni e stabilire protocolli che portino a risultati immediati e accettabili. Chi ha la fortuna di disporre di registrazioni in audio e video originali parte avvantaggiato.

Tuttavia, la possibilità di far rivivere i morti attraverso la ricreazione virtuale della loro immagine e la simulazione della loro voce tramite intelligenza artificiale solleva una serie di questioni etiche, culturali e psicologiche complesse.

Questioni etiche

Questa pratica potrebbe sollevare domande etiche riguardo al rispetto per i defunti e per la loro memoria. Le persone potrebbero avere opinioni divergenti su quanto sia etico o appropriato creare rappresentazioni virtuali delle persone decedute.

Rispetto per la morte

La morte è una parte naturale della vita, e molte culture hanno tradizioni e rituali che la circondano. Intervenire nel processo di lutto e di addio potrebbe influenzare il modo in cui le persone elaborano la perdita e affrontano il dolore.

Possibilità di abusi

L'uso di immagini e voci di persone decedute potrebbe essere sfruttato a fini poco etici, come la manipolazione delle informazioni o la creazione di contenuti fuorvianti.

Impatto sulla società

L'introduzione di tali tecnologie potrebbe cambiare radicalmente la percezione della morte e influenzare il modo in cui le persone affrontano il lutto e il distacco.

Consenso e privacy La questione del consenso diventa ancora più critica quando si tratta di utilizzare l'immagine e la voce di persone decedute. È importante rispettare le volontà e la privacy delle persone anche dopo la loro morte.

In generale, mentre l'idea di far rivivere virtualmente i morti può suscitare fascino e curiosità, è essenziale affrontare tali questioni con attenzione e rispetto per i valori culturali e individuali. La società dovrebbe partecipare a dibattiti aperti su queste questioni per determinare i limiti etici e sociali di tali tecnologie. Ci sono alcune sfide notevoli da affrontare per creare rappresentazioni virtuali realistiche di persone decedute. Tuttavia, ci sono già alcune tecnologie in sviluppo che stanno esplorando queste possibilità. Alcuni aspetti chiave includono:

Rappresentazione visiva

Creare una rappresentazione visiva realistica di una persona richiede avanzate tecniche di grafica computerizzata, come la modellazione 3D e l'animazione facciale. Ci sono progetti e ricerche in corso che cercano di utilizzare foto e video esistenti per creare modelli tridimensionali dettagliati di persone.

Sintesi Vocale

Per ricreare la voce di una persona, è necessario utilizzare tecniche di sintesi vocale avanzate. L'IA può essere addestrata utilizzando registrazioni vocali esistenti per emulare il modo in cui una persona parlava, ma la resa realistica è ancora un campo in evoluzione.

Intelligenza artificiale conversazionale

Per rendere interattive queste rappresentazioni virtuali, è necessario incorporare intelligenza artificiale per la conversazione. Questo può coinvolgere modelli di linguaggio avanzati che consentono alla rappresentazione virtuale di rispondere in modo coerente e sensato alle domande o ai commenti.

Privacy e Consenso

L'accesso a foto, video e registrazioni vocali di persone decedute solleva questioni etiche e di privacy. L'uso di tali dati dovrebbe avvenire in conformità con le leggi sulla privacy e, in molti casi, dovrebbe rispettare le volontà della persona deceduta o dei loro familiari. Sebbene ci siano progressi in queste aree, è importante notare che l'aspetto etico e sociale è altrettanto importante quanto la fattibilità tecnica. Inoltre, la percezione pubblica di queste tecnologie potrebbe influenzare la loro accettazione e adozione su larga scala.