Video di sesso con Trump, Clinton e il principe Andrea: la verità sui documenti Nessuna traccia nelle carte desecretate di particolari non già noti, solo la conferma dei nomi

Jeffrey Epstein possedeva video di "rapporti sessuali" tra una donna e Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson. Lo riporta il New York Post, citando una serie di documenti relativi al finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e in particolare una serie di email del 2016 in cui Sarah Ransome, una delle accusatrici chiavi del processo per abusi contro Epstein, si riferiva a una donna rimasta anonima.

Tuttavia, la rivista New Yorker ha riportato nel 2019 che la Ransome aveva ammesso di aver inventato la storia. In una email senza data inclusa come prova, la Ransome dice: "Quando la mia amica ebbe rapporti sessuali con Clinton, il principe Andrea e Richard Branson, i video di sesso furono effettivamente filmati in ogni occasione separata da Jeffery".

Nessuna prova dei video, che la Ransome sosteneva nella email che la sua amica possedeva e che lei aveva copiato, è mai emersa. Riferendosi al report del New Yorker, un portavoce del gruppo Virgin di Sir Richard ha dichiarato lunedì: “Possiamo confermare che le affermazioni di Sarah Ransome sono prive di fondamento”.

Anche il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha detto che le affermazioni della Ransome sull’ex presidente erano “infondate”.

I documenti fanno parte di una causa per diffamazione intentata da Virginia Giuffre, una presunta vittima di Epstein, contro la sua ex compagna Ghislaine Maxwell, che le due hanno risolto nel 2017.

Maxwell è stata condannata a 20 anni di prigione per aver aiutato il traffico sessuale di giovani donne e ragazze da parte di Epstein. Lei sta facendo appello contro la sua condanna. Epstein si è dichiarato colpevole di aver sollecitato la prostituzione da una minorenne nel 2008 e si è tolto la vita nel 2019 mentre era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale.