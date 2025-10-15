Gaza, Hamas consegnerà i corpi di altri cinque ostaggi Riunione a Palazzo Chigi sul ruolo dell’Italia nella ricostruzione

Prosegue la tragica conta degli ostaggi israeliani uccisi nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da fonti delle Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, e rilanciato dall’emittente del Qatar al-Araby, questa sera, alle 21 ora locale (le 20 in Italia), Hamas consegnerà a Israele i corpi di altri cinque ostaggi deceduti. La notizia arriva in un momento di forte tensione diplomatica, mentre a Roma il governo italiano ha riunito un tavolo operativo dedicato alla crisi e alla ricostruzione di Gaza.

Su indicazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è infatti tenuta a Palazzo Chigi una riunione con i ministeri competenti e le istituzioni coinvolte nel processo di sostegno alla popolazione palestinese. L’incontro, presieduto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha confermato l’impegno dell’Italia nel contribuire alla ricostruzione della Striscia e nel rilanciare un processo politico di pace e stabilità per il Medio Oriente.

Secondo una nota ufficiale, sono stati analizzati i progressi raggiunti finora, soprattutto sul piano umanitario, e confermati gli impegni relativi all’iniziativa “Food for Gaza”, insieme a nuovi piani per la sanità, l’istruzione e la formazione. È stato inoltre ribadito l’obiettivo di rafforzare la cooperazione allo sviluppo, coinvolgendo anche il settore privato italiano nei programmi di ricostruzione e assistenza.