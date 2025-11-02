Accoltellati 10 passeggeri su un treno per Londra, due arresti: no è terrorismo Assalto su un treno diretto a Londra, dieci passeggeri accoltellati, due arresti e panico

Momenti di terrore nella serata di sabato 1° novembre su un treno diretto a Londra. Poco dopo la partenza da Peterborough, un uomo ha estratto un coltello e ha aggredito i passeggeri in modo indiscriminato. Il convoglio della London North Eastern Railway è stato fermato d’urgenza alla stazione di Huntingdon, nel Cambridgeshire, dove sono intervenute squadre armate della British Transport Police.mDieci persone sono rimaste ferite, nove delle quali in condizioni definite «potenzialmente letali». Le vittime sono state trasportate negli ospedali di Cambridge e Londra con elicotteri e ambulanze. Sul posto sono stati arrestati due uomini britannici, di 32 e 35 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione. Gli inquirenti hanno immediatamente avviato indagini con il supporto dell’unità antiterrorismo, ma la pista di un attentato è stata esclusa dopo le prime verifiche. La polizia ha definito l’episodio un «grave incidente isolato». Anche il Ministero dell’Interno ha confermato che non vi sono al momento collegamenti con gruppi radicali o estremisti.

Indagini ancora in alto mare

La circolazione ferroviaria sulla East Coast Mainline è stata sospesa per ore. Molti treni diretti a Londra King’s Cross sono stati cancellati o deviati. LNER ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del servizio prima di mettersi in viaggio e a rimandare, se possibile, le partenze previste da Doncaster e Peterborough. L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pubblici britannici. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento temporaneo dei controlli a bordo dei treni e nelle principali stazioni del Paese. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni dell’attacco. I sospetti, entrambi cittadini britannici, restano in custodia presso la stazione di polizia di Cambridge. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e immagini dalle telecamere interne del convoglio. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra alcuni passeggeri potrebbe essere degenerata in un’aggressione di gruppo. Gli investigatori non escludono la presenza di un movente personale. Nove persone sono ricoverate in condizioni critiche, ma stabili. Una decima è stata dimessa nella notte. Medici e psicologi stanno offrendo supporto ai feriti e ai familiari. Il personale ferroviario, che ha mantenuto la calma durante l’attacco, è stato elogiato per aver contribuito a salvare molte vite.