Los Angeles, festa fuori controllo per i Dodgers: gas lacrimogeni in centro Notte di caos a Downtown Los Angeles dopo il trionfo dei Dodgers alle World Series

Quella che doveva essere una celebrazione sportiva è diventata un incubo urbano. Dopo la vittoria dei Dodgers alle World Series, centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade del centro di Los Angeles, in particolare tra Grand Avenue e 11th Street, trasformando la notte in un caotico carosello di cori, fumogeni e vandalismi. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni gruppi hanno imbrattato autobus, preso di mira un robot di consegna della Coco Delivery e perfino assaltato un’autopompa dei vigili del fuoco. Diverse auto sono state danneggiate e i servizi di trasporto pubblico hanno subito interruzioni per motivi di sicurezza.

L’intervento della polizia e l’uso dei gas lacrimogeni

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ha dichiarato l’assembramento illegale quando la situazione è degenerata. Gli agenti, in assetto antisommossa, hanno cercato di disperdere la folla facendo ricorso a gas lacrimogeni e granate stordenti. Alcuni testimoni riferiscono di momenti di panico e corse improvvise per mettersi in salvo. In una nota diffusa nella notte, il LAPD ha invitato la cittadinanza ad evitare la zona del centro, precisando che “la celebrazione di una vittoria non deve mai trasformarsi in un rischio per la sicurezza pubblica”. Non si registrano feriti gravi, ma sono in corso accertamenti su alcuni arresti per danneggiamenti e disordini. Il sindaco di Los Angeles ha condannato gli episodi, lodando al contempo il lavoro delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco intervenuti. Sui social, tra le immagini della festa degenerata, spiccano video virali che mostrano un robot di consegna dato alle fiamme e tifosi intenti a salire sui veicoli d’emergenza.