Spagna, due treni deragliano in Andalusia: almeno due morti e diversi feriti Incidente ferroviario nei pressi di Adamuz, in provincia di Cordova. Indaga la Guardia Civil

Grave incidente ferroviario nel sud della Spagna. Due treni ad alta velocità sono deragliati in Andalusia, all’altezza della località di Adamuz, nella provincia di Cordova. L’episodio si è verificato lungo una linea particolarmente trafficata, provocando l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria. Secondo quanto riferito dall’agenzia Efe, citando fonti ufficiali, l’incidente ha causato almeno due vittime. Diverse persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo serio, anche se al momento non è stato diffuso un numero preciso. Il bilancio resta provvisorio e potrebbe aggravarsi con il proseguire delle operazioni di soccorso.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del deragliamento sono intervenute numerose squadre di emergenza, tra cui vigili del fuoco, personale sanitario e unità della Guardia Civil. I soccorritori stanno lavorando per assistere i passeggeri coinvolti e mettere in sicurezza l’area, mentre alcuni feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Le cause del deragliamento non sono ancora note. La Guardia Civil ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal guasto tecnico a possibili problemi lungo la linea ferroviaria.