Svizzera, in fiamme un autobus postale: ci sono morti e feriti La note delle forze dell'ordine. Ancora non è noto il numero di vittime

Un autobus postale con diversi passeggeri a bordo ha preso fuoco nella serata di oggi in una piccola località del cantone di Friburgo, nella Svizzera occidentale, provocando un bilancio ancora provvisorio di morti e feriti. A renderlo noto è stata la polizia cantonale, che ha diffuso le prime informazioni attraverso i propri canali ufficiali. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incendio è scoppiato intorno alle 18.25 mentre il mezzo si trovava a Kerzers. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di assistenza ai passeggeri coinvolti. Alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario, mentre per altre non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il numero esatto delle vittime non è stato ancora comunicato. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Al momento, spiegano gli investigatori, le cause dell’incendio restano sconosciute e sono in corso tutte le verifiche del caso. L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono le operazioni di emergenza.