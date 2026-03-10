Nba, multa salata per Doncic: ecco cosa ha fatto L'episodio è avvenuto nel corso del match tra i Lakers e i Knicks

La NBA ha inflitto una sanzione economica di 50mila dollari a Luka Doncic per un gesto ritenuto offensivo nei confronti di un arbitro durante la partita di domenica scorsa, in cui i Los Angeles Lakers hanno battuto i New York Knicks. L’episodio è avvenuto dopo un contatto con l’ala dei Knicks Mohamed Diawara. Convinto di aver subito fallo, il giocatore sloveno ha reagito con sorpresa quando gli è stato invece fischiato contro. Rimasto a terra dopo l’azione, Doncic ha rivolto lo sguardo verso il direttore di gara e ha sfregato le dita tra loro, un gesto interpretato come un’allusione a un presunto pagamento per quella decisione arbitrale. La lega ha giudicato il comportamento “inappropriato e non professionale”, decidendo quindi di punirlo con una multa. Non è la prima volta in questa stagione che Doncic entra in contrasto con gli arbitri: finora gli sono stati assegnati 15 falli tecnici. Con il prossimo scatterà automaticamente una giornata di squalifica.