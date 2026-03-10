Ue lancia piano energia: meno bollette e nuovi reattori nucleari Pacchetto su rinnovabili, reti e piccoli reattori modulari entro il 2030

Ridurre il costo delle bollette, rafforzare l’indipendenza energetica dell’Europa e accelerare la transizione verso fonti pulite. Sono questi gli obiettivi del nuovo pacchetto presentato dalla Commissione europea, che punta a mobilitare investimenti su larga scala per trasformare il sistema energetico dell’Unione. L’iniziativa nasce in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica e dalla forte dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati. Una vulnerabilità che, secondo l’esecutivo europeo, espone cittadini e imprese alla volatilità dei prezzi dell’energia. La strategia punta quindi a rafforzare la produzione energetica interna, investendo soprattutto nelle fonti pulite, considerate da Bruxelles le più sicure e accessibili nel medio periodo.

Investimenti per reti e rinnovabili

Il piano prevede una strategia di investimento dedicata all’energia pulita con l’obiettivo di colmare il divario tra i capitali privati disponibili e i finanziamenti necessari per la transizione energetica. L’iniziativa mira a ridurre i rischi dei progetti e ad attirare investimenti per infrastrutture strategiche, reti elettriche, tecnologie innovative e interventi di efficienza energetica. La Commissione europea lavorerà in collaborazione con il Gruppo Banca europea per gli investimenti, che prevede di mobilitare oltre 75 miliardi di euro di finanziamenti nei prossimi tre anni per sostenere la transizione energetica. All’interno di questo programma è previsto anche uno stanziamento indicativo fino a 500 milioni di euro destinato al Fondo di investimento per le infrastrutture strategiche, con l’obiettivo di sostenere progetti energetici europei e rafforzare le reti continentali.

Strategia europea sui piccoli reattori nucleari

Parallelamente, l’Unione europea ha presentato una nuova strategia dedicata ai piccoli reattori modulari, una tecnologia nucleare di nuova generazione che potrebbe affiancare gli impianti tradizionali. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo al Summit sull’energia nucleare a Parigi. Secondo la presidente dell’esecutivo europeo, l’obiettivo è rendere operativi i primi piccoli reattori modulari in Europa all’inizio degli anni Trenta, contribuendo a creare un sistema energetico più flessibile, sicuro ed efficiente. Per favorire lo sviluppo della tecnologia, l’Unione intende introdurre ambienti normativi sperimentali che permettano alle aziende di testare soluzioni innovative e lavorare con gli Stati membri per armonizzare le regole a livello europeo.

Garanzie e fondi per attrarre capitali

Il piano include anche nuovi strumenti finanziari per sostenere gli investimenti nel nucleare innovativo. La Commissione europea ha annunciato la creazione di una garanzia da 200 milioni di euro destinata a sostenere i capitali privati nel settore delle tecnologie nucleari a basse emissioni. Le risorse proverranno dal Sistema europeo di scambio delle emissioni, con l’obiettivo di ridurre i rischi per gli investitori e incentivare nuovi finanziamenti nel comparto energetico. Secondo Ursula von der Leyen, l’iniziativa rappresenta un passo concreto per migliorare le condizioni di investimento nel settore nucleare europeo e rafforzare la sicurezza energetica dell’Unione.