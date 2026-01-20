Trump posta immagini IA: bandiera Usa su Canada, Groenlandia e Venezuela Su Truth Social mappe generate con l’intelligenza artificiale mostrano presunte annessioni

È stato Donald Trump a rilanciare il caso, pubblicando sul suo profilo di Truth Social alcune immagini realizzate con l’intelligenza artificiale. Le grafiche mostrano la bandiera degli Stati Uniti sovrapposta ai territori di Canada, Groenlandia e Venezuela, evocando scenari di annessione privi di qualsiasi riscontro politico o giuridico. In una delle immagini condivise, Trump è raffigurato nel suo ufficio alla Casa Bianca mentre mostra a presunti leader europei una mappa nella quale i tre territori sono colorati con le stelle e strisce. La scena, chiaramente costruita digitalmente, richiama un contesto istituzionale ma utilizza un linguaggio visivo tipico della propaganda simbolica.

La bandiera piantata in Groenlandia

Una seconda immagine mostra il presidente mentre colloca fisicamente la bandiera americana sul territorio groenlandese. Accanto a lui compaiono il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance. Nella foto appare anche una scritta che indica il 2026 come anno di ingresso della Groenlandia negli Stati Uniti, un riferimento privo di fondamento reale. Le immagini non sono accompagnate da annunci ufficiali né da dichiarazioni formali, ma si inseriscono nella strategia comunicativa di Trump, che negli anni ha spesso utilizzato contenuti visivi provocatori per rafforzare messaggi politici e identitari. L’uso dell’intelligenza artificiale amplifica l’impatto simbolico, alimentando dibattito e reazioni sul piano internazionale.