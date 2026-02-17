Sarah Ferguson e le mail choc sulle figlie a Jeffrey Epstein Nuove carte del Dipartimento di Giustizia americano coinvolgono l’ex Duchessa di York

Secondo i documenti depositati alla Companies House britannica, sei società riconducibili a Sarah Ferguson risultano avviate alla chiusura. L’ex duchessa figura come direttrice unica delle società, attive formalmente nei settori della comunicazione e del commercio al dettaglio; alcune risultano classificate come dormienti. La decisione arriva in un momento di forte pressione mediatica, alimentata dalla pubblicazione dei cosiddetti “Epstein files”, che stanno riportando alla luce scambi e relazioni del passato.

I contatti dopo la condanna

Le nuove rivelazioni mostrano come Ferguson abbia mantenuto rapporti con Epstein anche dopo la sua condanna per prostituzione minorile nel 2008. In alcune comunicazioni emerge che l’ex duchessa lo avrebbe contattato ripetutamente per questioni finanziarie, chiedendo sostegno per far fronte a debiti milionari e consigli per le proprie attività imprenditoriali. Le carte indicano anche un incontro a Miami nel luglio 2009, pochi giorni dopo la scarcerazione del finanziere. In una mail, Ferguson confermava la propria presenza insieme alle figlie Beatrice ed Eugenie. Dalle stesse carte risulta che il volo per gli Stati Uniti sarebbe stato pagato da Epstein.

Le mail e i riferimenti alle figlie

Tra i passaggi che hanno suscitato maggiore clamore sui media britannici vi sono alcune frasi contenute nelle email private. In uno scambio, Ferguson faceva riferimento alla vita personale della figlia minore Eugenie con un tono informale che oggi, alla luce del contesto, viene riletto con particolare severità. In altri messaggi, l’ex duchessa esprimeva parole di gratitudine e affetto nei confronti del finanziere, lodandone la generosità e parlando di nuove opportunità professionali maturate dopo un loro incontro. Le principesse Beatrice ed Eugenie, figlie di Ferguson e dell’ex principe Andrea, non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulle ultime rivelazioni. Secondo l’esperta reale Ingrid Seward, intervistata da Cnn, le nuove informazioni avrebbero profondamente colpito le due sorelle.

Un’onda lunga che investe la famiglia reale

Lo scandalo Epstein continua così a produrre effetti anche a distanza di anni dalla morte del finanziere nel 2019. Le nuove pubblicazioni di documenti giudiziari stanno riportando sotto i riflettori non solo figure centrali dell’inchiesta, ma anche relazioni collaterali che coinvolgono personalità pubbliche e membri di famiglie reali. Per Sarah Ferguson, già in passato finita al centro di polemiche finanziarie, si tratta dell’ennesima prova reputazionale in una vicenda che sembra destinata a riaprire interrogativi e tensioni all’interno della monarchia britannica.